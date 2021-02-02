В Красноярске трагически погибла врач краевого онкологического диспансера Елена Воронова. Фото: Краевой онкологический диспансер

Трагически погибла врач Красноярского краевого клинического онкологического диспансера им. А.И. Крыжановского Елена Александровна Воронова. Ее жизнь оборвалась накануне, 1 февраля. Об этом с прискорбием сообщает руководство медицинского учреждения. Что стало причиной трагедии, не уточняется.

«Елена Александровна начала работу в онкологическом диспансере в 2012 году в качестве врача-хирурга отделения онкоурологической хирургии. С 2013 года Елена Александровна работала в дневном онкохирургическом стационаре врачом-онкологом, где каждый день скальпелем и словом лечила людей и помогала обрести веру в жизнь.

Елена Александровна всегда с большой ответственностью относилась к работе, пользовалась большим уважением коллег и пациентов, была внимательна к каждому из них. Ее преданность делу, целеустремленность, желание получать новый опыт и знания, ее доброта и умение сострадать, ее лучезарная улыбка и приветливый взгляд навсегда останутся в нашей памяти. Коллектив онкологического диспансера понес невосполнимую утрату, и нет подходящих слов, чтобы выразить всю нашу боль. У Елены Александровны остались муж и двое детей. Выражаем соболезнования родным и близким» - написали в некрологе коллеги.

Также Елена Воронова была пластическим хирургом, вела личные блоги в социальных сетях. Ее подписчики отреагировали на известие о смерти:

- Светлая, жизнерадостная, талантливая! Шок. Соболезнования родным и близким.

- Неужели это правда? Елена Александровна, я не верю…

- Как же так? Такого замечательного, отзывчивого врача не встречала. Очень жаль.

- Вы самая замечательная доктор на свете, столько добра, тепла и ваша улыбка, надежда, которую вы дарите всем. Скольким женщинам, девушкам вы помогли. Если бы не вы, я не знаю, что бы было со мной. Ну как, как же так. Очень хочется, чтобы это не было правдой. Господи, пусть земля ей будет пухом.

- Как же так?! Самый лучший врач и человек. Сегодня к ней на прием вечером надо было.