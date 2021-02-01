За долги на оплату мусора вновь начисляются пени

Оплата за вывоз мусора Фото: Мария ЛЕНЦ

Левобережный Региональный оператор по обращению с ТКО «Красноярская рециклинговая компания напоминает, что мораторий на пени за долги в сфере ЖКХ отменяются. А это значит, с 1 января потребители должны оплачивать не только текущие счета, но и отдавать накопившееся ранее долги, но уже с надбавкой в виде пени. Также если вовремя не оплатить услугу вывоза отходов, то начисляться неустойка будет уже и на новые платежи.

Оплата за вывоз мусора Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, мораторий касался задолженностей, которые образовались с 5 апреля по 31 декабря 2020 года. С 1 января 2021 года необходимо оплачивать не только текущие квитанции, но и долги с учетом пени (если они есть).

- Если у кого-то на начало моратория уже были долги по платежам за вывоз мусора, пени на эти суммы будут начислены в общем порядке», — уточнили в КРК.

В рециклинговой компании сообщают, что сейчас общий долг потребителей превышает 35 миллионов рублей. Больше половины этой задолженности приходится на Емельяновский район, на втором месте по задолженностям — Сухобузимский район, на третьем — Большемуртинский.