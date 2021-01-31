Немецкий дирижабль над Диксоном: в музее в Красноярске нашли ранее неизвестную фотографию 30-х годов прошлого века

Немецкий дирижабль в небе над Диксоном. 1931 год. Фото: Красноярский краеведческий музей.

Неизвестную ранее фотографию немецкого дирижабля "Граф Цеппелин" выставил на своей страничке в социальных сетях замдиректора Красноярского краеведческого музея Илья Куклинский : «Мега-уникальный снимок! Graf Zeppelin в небе над Диксоном в 1931 году. Интересно, сколько еще документальных подтверждений удивительных фактов из истории Красноярского края хранится в фондах Красноярского краевого краеведческого музея».

Автор этой фотографии - Николай Александрович Остроумов, участник нескольких экспедиций, который в 1933 году продал красноярскому музею серию своих негативов.

Но вернемся к этой ранее неизвестной фотографии, на которой дирижабль пролетает над поселком Диксон, над знаменитой 107-метровой мачтой радиостанции.

В 1931 году международная научная экспедиция пролетела на этом дирижабле по маршруту Архангельск - Земля Франца-Иосифа - Северная Земля - Мыс Челюскин - Диксон - Новая Земля – Архангельск и сделала подробную аэрофотосъемку.

Дирижабль пролетел над Арктикой по замкнутой петле 13 200 километров, в том числе 2400 км на участке полуостров Таймыр – устье Енисея – Диксон - Новая Земля.

Разрешая этот полет, советское правительство договорилось с Германией, что материалы аэросъемки будут переданы СССР. Но этого не произошло. Официальная версия - пленки были испорчены во время обработки.

Но в 1945-м году в архивах специального разведывательно-информационного центра «Раумкоппель» было обнаружено свыше 250 тысяч географических карт разных районов земного шара, в том числе и материалы экспедиции дирижабля «Граф Цеппелин». Они пригодились для новых карт Арктического побережья, на основе которых корабли и подводные лодки проводили боевые операции на Северном морском пути. В том числе и самый восточный бой Великой Отечественной войны, который произошел на территории Красноярского края на острове Диксон.