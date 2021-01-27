Получил доходы в 2020 году? Не забудь подать декларацию!

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ВОПРОС 1. Квартира приобретена в 2016 году в строящемся доме по договору ДДУ. В 2018 году оформлена собственность. Нужно ли в данной ситуации при продаже квартиры в 2020 году платить налог в 2021-м?

ОТВЕТ. В соответствии с пунктом 1 статьи 210 НК РФ при определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло.

В случае если на момент продажи квартира находилась в собственности менее минимального предельного срока владения, у налогоплательщика возникает обязанность по декларированию полученного дохода и уплате налога.

При этом доход от продажи квартиры, находившейся в собственности менее минимального предельного срока, подлежит декларированию с учетом особенностей, установленных статьями 217.1, 220 НК РФ.

Сумма дохода, превышающая размер примененных имущественных налоговых вычетов, облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 13 процентов.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Физические лица, получившие доход от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17.1 статьи 217 НК РФ, когда такие доходы не подлежат налогообложению, обязаны самостоятельно исчислить НДФЛ с таких доходов, представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию в срок не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, и уплатить исчисленный налог в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Освобождаются от налогообложения доходы, получаемые физическими лицами за соответствующий налоговый период от продажи объектов недвижимого имущества с учетом особенностей, установленных статьей 217.1 НК РФ. Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет три года, в частности, если в собственности налогоплательщика (включая совместную собственность супругов) на дату государственной регистрации перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю на проданный объект недвижимого имущества в виде комнаты, квартиры, жилого дома, части квартиры, части жилого дома (далее в настоящем подпункте - жилое помещение) или доли в праве собственности на жилое помещение не находится иного жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение).

При этом в целях подпункта 4 пункта 3 статьи 217.1 НК РФ не учитывается жилое помещение (доля в праве собственности на жилое помещение), приобретенное (приобретенная) в собственность налогоплательщика и (или) его супруга (супруги) в течение 90 календарных дней до даты государственной регистрации перехода права собственности на проданное жилое помещение (проданную долю в праве собственности на жилое помещение) от налогоплательщика к покупателю.

ВОПРОС 2. Необходимо ли декларировать доход в виде стоимости недвижимого имущества, полученного в порядке дарения от родного дяди?

ОТВЕТ. Если одаряемый является близким родственником дарителю в соответствии с Семейным кодексом РФ, доход в виде стоимости недвижимого имущества, полученный в порядке дарения, не подлежит налогообложению.

Дядя не является близким родственником в соответствии с СК РФ. Таким образом, доход, полученный в виде стоимости подаренного недвижимого имущества, подлежит декларированию, при этом при декларировании вы можете учесть сумму понесенных дарителем расходов на приобретение подаренной недвижимости.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Согласно пункту 18.1 статьи 217 НК РФ освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, если не предусмотрено иное. Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (далее – СК РФ), супругами, родителями, детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными или неполнородными братьями и сестрами).

ВОПРОС 3. В какую инспекцию нужно представить налоговую декларацию при наличии обязанности по декларированию дохода в виде недвижимого имущества, полученного в порядке дарения?

ОТВЕТ. В соответствии с пунктом 3 статьи 80 НК РФ налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика по месту жительства по установленной форме на бумажном носителе или в электронной форме.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ и направить её в инспекцию в режиме онлайн можно через Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Также декларацию можно заполнить с помощью программы «Декларация 2020», размещенной на официальном сайте ФНС России: www.nalog.ru.

ВОПРОС 4. Физическое лицо сдает в аренду (внаем) физическому лицу квартиру (комнату) сроком на 3 месяца. Нужно ли представлять декларацию по форме 3-НДФЛ?

ОТВЕТ. Такие налогоплательщики обязаны представлять в налоговый орган по месту своего учета налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в срок не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется исходя из суммы полученного дохода в истекшем году, при этом срок действия договора найма (аренды) значения не имеет.

Исчисленная сумма налога из налоговой декларации уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за годом получения дохода.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 208 НК РФ к доходам от источников в Российской Федерации относятся доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества, находящегося в Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 228 НК РФ исчисление и уплату налога производят физические лица исходя из сумм доходов, полученных от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, по договорам найма или договорам аренды любого имущества.

ВОПРОС 5. Обязан ли налогоплательщик, являющийся налоговым резидентом Российской Федерации, при получении дохода за пределами Российской Федерации представлять налоговую декларацию в случае уплаты налога в том государстве, где был получен доход?

ОТВЕТ. Учитывая положения НК РФ, налогоплательщик обязан представить налоговую декларацию в срок, установленный статьей 229 НК РФ, и заявить полученный за пределами Российской Федерации доход. Если международным договором Российской Федерации предусмотрен зачет в Российской Федерации суммы налога, уплаченного в том государстве, где получен доход, налогоплательщик вправе заявить к зачету налог, уплаченный в другом государстве. Зачет налога производится в порядке, установленном п. 2-4 ст. 232 НК ФР. При этом в случае, если налог был уплачен в другом государстве по ставке выше, чем предусмотрена ставка НК РФ, возврат налога не производится.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

В соответствии со статьями 228, 229 НК РФ физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации, за исключением российских военнослужащих, указанных в пункте 3 статьи 207 НК РФ, получающие доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации, обязаны не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным периодом, обязаны представить в налоговый орган по месту своего жительства (учета) налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и самостоятельно исчислить сумму налога на доходы физических лиц, подлежащую уплате в соответствующий бюджет не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Порядок устранения двойного налогообложения и зачета суммы налога, уплаченного физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в иностранном государстве с полученных им доходов, осуществляется в порядке, установленном статьей 232 НК РФ.

НЕ ПРОПУСТИ:

Управление ФНС России по Красноярскому краю напоминает, что с 1 января 2021 года в России стартовала очередная декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Закон обязывает представить в налоговые органы декларации 3-НДФЛ следующие категории граждан:

- физические лица, которые зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, адвокаты, нотариусы и т.п., применяющие общую систему налогообложения;

- лица, которые получили доходы от продажи любого движимого или недвижимого имущества, которым владели менее минимального срока владения (в том числе доходы от продажи квартиры, дома, земли или автомобиля);

- лица, получившие подарки не от близких родственников, выигравшие в лотерею, доходы от тотализаторов, букмекерских контор, конкурсов и т.п.

- и иные категории граждан, перечисленные в гл. 23 НК РФ, с доходов которых не был удержан налог.

Подать декларацию необходимо в налоговую инспекцию по месту жительства или через любой многофункциональный центр в регионе в срок не позднее 30 апреля 2021 года. Налог, рассчитанный по итогам заполненной декларации, необходимо оплатить в срок не позднее 15 июля 2021 года.

КСТАТИ: самый удобный вариант подготовки налоговой декларации 3-НДФЛ – с помощью онлайн-сервиса сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» на https://www.nalog.ru

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