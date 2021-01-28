Красноярские ученые придумали фильтры для масок, которые не пропускают вирусы и пыль

Нанофильтры. Фото:http://ksc.krasn.ru/

Молодые ученые из “Красноярского научного центра СО РАН”, можно сказать, сделали прорыв. Они разработали сменные фильтры, которые задерживают инфекционные частицы и пыль, которые по своему размеру равный одной миллиардной части метра. Или говоря научным языком размером менее 100 нанометров.

Фильтр из нановолокон соединен с металлической микросеткой, которая помещается в маску-респиратор. Это позволяет проводить по ней электрический импульс, что очищает поверхность мембраны. Для подачи электричества в фильтре размещен нагревательный элемент, который при напряжении 5 вольт. Сам фильтр отличается нанопористостью и микронной толщиной, это как раз не дает мелким частицам вируса или пыли проникать в легкие человека. Причем такой фильтр не препятствует дыханию, а именно не создается удушающего эффекта. По словам ученых, такой фильтр защитит в 99% случаев.

Нанофильтры. Фото:http://ksc.krasn.ru/

Руководит проектом аспирант Айраана Куулар. Уже было получено 500 тысяч рублей на одном из конкурсов. Это и дало возможность развивать разработку дальше. Вот, что она рассказала:

- Большинство аэрозольных фильтров конкурентов способны задерживать частицы размером 2,5 микрометра. Однако такие фильтры не препятствуют прохождению частиц с меньшими диаметрами, например, вирусов или сажи. Именно поэтому возникла идея создания нашей разработки, способной задерживать частицы размером менее 100нанометров. Такая маска станет отличным средством защиты для врачей и пациентов не только в период гриппа и острых вирусных инфекций, но и для шахтеров, которые постоянно нуждаются в респираторной защите.

На данный момент уже удалось создать первую партию инновационных фильтров. Авторы получили патент на промышленный образец изобретения. В будущем разработку планируется предложить для производства таким компаниям как «Бриз-Кама», «Респираторный комплекс», «Spirotek» и «PITTA MASK».

- Данный проект – это отличный пример участия молодежи в крупнейших проектах в области фундаментальных и прикладных исследований. В результате работы научного коллектива мы получим востребованный продукт, который направлен на решение конкретных задач и обладает потенциалом для внедрения на нашем рынке. Эта одна из важных задач, чтобы все проекты попадали в реальный сектор экономики, – говорит заместитель исполнительного директора КРИТБИ, выступающий официальным представителем Фонда содействия инновациям, Роман Арсентьев

Нанофильтры. Фото:http://ksc.krasn.ru/

Есть вероятность, что подобное изобретение ученых войдет в обиход и у простых красноярцев в дни неблагоприятных метеоусловий. А таких дней в нашем городе вес больше и больше, и то, что мы вдыхаем оседает на легких. Возможно, что ученым стоит задуматься и над массовым внедрением своего изобретения. Потому что потребность в средствах защиты растет ежегодно.