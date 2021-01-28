«Я не мог остановиться»: врач из Тувы целый час реанимировал утонувшую двухлетнюю девочку

В Туве доктор реанимировал двухлетнюю девочку. Фото: соцсети

Тот июньский день прошлого, 2020 года, врач скорой помощи районной больницы тувинского города Чадана Артыш Сат надолго запомнил. Много часов лил дождь, кругом было сыро, где-то произошло короткое замыкание и отключилось электричество. В больнице его тоже не было, ждали, пока восстановят. Артыш вместе со своим коллегой фельдшером дежурили в этот день и переживали: вдруг будет тяжелый пациент, а у них ни один аппарат не работает.

Как словом, так и делом – словно материализовали свои опасения: около 15 часов дня в «скорую» забежали мужчина и женщина с ребенком на руках. Девочке года полтора или чуть больше. Не дышит, пульса нет, по всем признакам она в состоянии клинической смерти, причем уже довольно длительное время. Родители в шоке, смотрят на доктора таким взглядом, что у него внутри все перевернулось.

- Спросил родителей, что случилось, а они говорят, что утонула, захлебнулась водой. Когда человек тонет, ему можно делать реанимацию дольше, чем в других случаях. Я тогда ни о чем не думал, я начал за нее бороться, - рассказывает Артыш.

Родители сбивчиво рассказали, что живут в селе неподалеку от Чадана. Пока мать в доме наводила порядок, отец во дворе играл с детьми. Сколько в семье ребятишек, не уточнили. На какое-то время мужчина отвлекся. Видимо в тот момент самая младшенькая убежала в дальнюю часть двора. Там после сильного дождя протекал настоящий ручей. Оступилась, упала лицом в воду, захлебнулась. А когда родители спохватились, то побежали искать ее сначала в доме, потом на улице. Там кричали, звали – столько времени потеряли. Наконец, догадались проверить двор, а дочка уже не дышала. «Скорую» вызывать не стали: решили, что своим ходом будет быстрее.

Доктор Сат подхватил ребенка из рук родителей – и на кушетку. Сначала нужно было освободить легкие от воды, поднять ноги повыше. Потом началась реанимация. Ее пришлось делать вручную – электроэнергии ведь не было. И это, кстати, большой вопрос, почему в районной больнице не подключили резервный источник питания, дизельный генератор, например.

Артыш делал непрямой массаж сердца, искусственное дыхание и снова массаж сердца. Не переставая, а результата не было. Прошло примерно минут сорок – у девочки зрачки расширились, на ножках и руках стали заметны синюшные пятна. При таких явных признаках врачи, как правило, останавливают реанимацию и сообщают о смерти.

Но только не Артыш. Он словно не замечал усталости:

- Это же ребенок, маленький ребенок, у нее же вся жизнь впереди, разве я мог остановиться? Прошел где-то час. И вдруг чувствую, сердце стукнулось, пульс появился. Первый удар очень слабый, второй уже сильнее.

Когда восстановили подачу электроэнергии, малышку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Часа через два из Кызыла прибыла и детская реанимация (расстояние между ним и Чаданом почти 200 километров), девочку забрали в столичную больницу.

- Знаете, после того, как человек так долго находится в состоянии клинической смерти, кислород не поступает в мозг, происходит кислородное голодание. И после этого могут быть последствия, порой очень тяжелые. Но этому ребенку повезло дважды: она вернулась к жизни и теперь нормально растет и развивается.

Перед новогодними праздниками родители малышки навестили доктора и подарили ему торт, от всего сердца поблагодарили за спасение дочери. Сейчас они переехали жить в другой район, но Артыш надеется, что они позвонят ему, расскажут, как живет ребенок, которому он подарил вторую жизнь. А через две недели, накануне Шага, национального праздника нового года по лунному календарю, который наступит 12 февраля, правительство Тувы будет по традиции отмечать людей, совершивших героические поступки в течение прошлого года. И среди них будет и Артыш Сат.