«Молодец, Адэллас!»: служебная собака 2 километра вела полицию по следу грабителей

Немецкая овчарка служит в полиции более 7 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Служебная собака по кличке Адэллас уже более 7 лет успешно служит в полиции и помогает сотрудникам в поимке преступников. В этот раз грабителей продуктового магазина смогли оперативно задержать благодаря навыкам служебного пса. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Хакасии.

Преступление было совершено в ночь на 24 января. Два парня разбили окно, проникли в магазин и похитили ноутбук, 2 000 рублей из кассы, а также сигареты и продукты питания. Прибывшие на место преступления полицейские дали Адэлласу взять след.

- Вместе с кинологом немецкая овчарка от магазина пересекла улицу, прошла через парк «Комсомольский», пересекла ещё две улицы и свернула к одному из домов на проезде Новогодний, зашла в подъезд, поднялась на этаж и обозначила квартиру. Собака прошла по следам злоумышленников около 2 километров, - рассказали в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что обнаруженные в квартире двое молодых людей подозреваются в совершении аналогичного преступления. Сейчас в отношении граждан 1997 и 1996 г.р. возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой до 5 лет лишения свободы.