Тувинский экс-чиновник превысил полномочия на 16 миллионов из бюджета, а получил всего 3 года условно

Бюджет потерял более 16 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Республике Тыва завершилось судебное разбирательство над экс-начальником «Управления капитального строительства. Бывшего руководителя бюджетного учреждения обвинили в превышении своих полномочий, повлекших за собой потерю бюджетных 16 миллионов рублей. О том, что 55-летнему мужчине вынесен обвинительный приговор рассказали в региональном следкоме.

Еще в 2013 году генеральный подрядчик ГБУ «УКС» заключил договор субподряда с местной организацией для выполнения ранее заключенного муниципального контракта на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по объектам муниципальной собственности Тандинского района на сумму 16 533 986,31 рублей. Подрядчик обязался исполнить свои обязательства до 30 мая 2014 года, но срок работ продлевали еще на 2 месяца.

Ныне осужденный, а в прошлом бывший начальник государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Управление капитального строительства», знал, что неотложные аварийно-восстановительные работы на объектах социального и культурного значения муниципальной собственности Тандинского района практически не выполнены, но пописывал фиктивные справки для субподрядчика. На основании этих документов организация получала полную оплату стоимости не проведенного ремонта.

Действия экс-руководителя являлись превышением его должностных полномочий и повлекли за собой причинение значительного материального ущерба бюджету Тандинского района.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших причинение тяжких последствий», и назначил наказание в виде лишения свободы условно сроком на 3 года. Также экс-чиновнику 3 года запрещено занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в различных органах власти.