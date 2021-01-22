В Якутии спасатели в 53-градусный мороз эвакуировали на санях больного человека

В Якутии спасатели в мороз -53 эвакуировали на санях больного человека ФОТО: ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»

В Якутии спасатели в мороз -53 эвакуировали на санях больного человека. Инцидент случился в Среднеколымском районе. Сообщение с просьбой о помощи поступило вчера вечером, 21 января 2021 года в МКУ «ЕДДС Среднеколымского улуса (района)».

- Звонивший сообщил, что на рыболовецком участке «Вяткино» в 40 километрах от Среднеколымска находится мужчина. У него был сильный кашель и удушье. К месту, где находился больной отправилась группа спасателей Среднеколымского поисково-спасательного отряда ГБУ «Служба спасения РС(Я)». С ними также был медработник Центра медицины катастроф, - сообщили в отделе профилактики ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я).

К рыболовецкому участку отправились на двух буранах. По прибытии медработник обследовал мужчину, оказал первую помощь. Однако оставлять пациента было нельзя, решили больного доставить в районную больницу. Мужчину хорошо укутали, уложили в сани и тронулись в обратный путь. В полночь его доставили в медучреждение.

- На улице -53, а при скорости «Бурана» 20 километров в час, по ощущениям все -70. Техника хоть и была подготовлена, но двигатели мерзли, начинали перебоить, а у нас больной человек в санях, это очень беспокоило. Все закончилось благополучно, человек спасен благодаря слаженной работе спасателей и медиков,- рассказал спасатель старший группы Иван Бережнов.