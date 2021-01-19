Сегодня, 19 января, Красноярск отмечает один из главных христианских праздников – Крещение. К сожалению, из-за коронавируса приходится соблюдать ряд ограничений. Но эта мера необходима, ведь безопасность сейчас важно, особенно для пожилых людей, которых всегда очень много среди прихожан.В этом году отменили крещенские проруби. Такое решение приняли Красноярская епархия совместно с администрацией города. К слову, многие муниципалитеты присоединились, например, наши соседи Дивногорск, Емельяново и Березовка также отказались от традиционных иорданей.И медики такие решение исключительно поддерживают: купание в ледяной воде – это хорошо только для подготовленных, для моржей. Но они в любой день могут окунуться в Енисей, как, например, моржи из клуба «Криофил». А остальным это делать нежелательно, даже в угоду традициям. Сейчас помимо коронавируса еще высок риск подхватить простуду, ОРВИ, грипп.Праздничные службы проводятся во всех православных храмах города. Освященную воду агиасму начали раздавать еще накануне, 18 января, и продолжал завтра 20 января. Главное требование – приходить за ней в масках и не толкаться: воды хватит всем.Порядок в городе обеспечивают наряды полиции. К слову, за купание в проруби могут и оштрафовать – как за нарушение безопасного режима. Но будем надеяться, что до этого не дойдет.