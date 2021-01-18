Большой Улуй находится в 200 км от Красноярска на запад. Здесь живет чуть больше 3 000 человек, примерно десятая часть оказалась втянута в долговую яму. В 2019 году местные жители почти «хором» получили требование от мелкого коммерческого банка «К» (мы решили не давать названия, поскольку в отношении банка возбуждено уголовное дел) погасить взятые два года назад кредиты. Суммы - аховые, от 350 000 до миллиона. Народ схватился за сердце – да, припоминаем что-то брали, но тысяч по 10, не больше. Откуда долги? И когда вся страна встречала 2021 год, большеулуйцы, подавшие на банк заявления в суд, с трепетом ожидали разрешения своей участи. «КП» разобралась в нетривиальной истории, по которой сейчас заведено и расследуется уголовное дело.«Манна небесная»В Большом Улуе практически все друг друга знают, а новости расходятся со скоростью света. Как и в 2017 году «сарафанное радио» разнесло весть о получении легких денег – неких выплат по 10 000 рублей (от кого и за какие заслуги, сильно никто не разбирал). Все началось с местной жительницы Нины Васильевны. Она и рассказала знакомым – может помочь оформить выплату по 10 тысяч, - якобы матпомощь от завода. Деньги выплатят просто так, через банк, переведут на карту, и возвращать их не надо. Сумма для жителей села хорошая. Да и не верить соседке причин не было.Все, что требовалось от людей - подписать, якобы, отчетные документы в офисе банка. Расположен он в Ачинске. И люди ехали за легкими деньгами. Они, кстати, на карту приходили очень быстро, в течение часа. И так же быстро – тратились и забывались.Прозрение- Мы уже забыли про эти деньги, время идет, - рассказывает нам одна из должниц, Валерия Волкова. - Никто из банка нам не звонил. Никто не беспокоил. Пока однажды мне не пришло заказное письмо из «К» банка о задолженности, и другим вдруг письма же начали приходить. И многим в Большом Улуе начали присуждать проценты за неуплату. Получилось, что я взяла кредит на 350 тысяч, а сейчас с процентами уже надо отдать около 600 тысяч рублей!Когда начинаешь во всем разбираться, понимаешь, что это настоящая мошенническая схема, наша соседка сотрудничала с кем-то из банка, все выглядело максимально натурально. Видимо, нам отдавали жалкие 10 000 рублей, а вся сумма кредита шла кому-то другому. Сейчас уже вспоминаешь, все как в тумане. Я даже не помню, читала договор, который подписывала или нет. Я верила. У меня не было мысли, что могут обмануть. Наверное, это странно, но было именно так. После того, как пришло письмо с задолженностью, мы сразу позвонили нашей знакомой, с которой все началось в Большом Улуе, она здесь и живет, не скрывается. Чтобы узнать, что это. Но она спокойно сказала, что ничего не знает и надо обращаться в полицию.В полицию Валерия Волкова пошла, написала заявление о мошенничестве. И не она одна. Только в Большом Улуе пострадавших около 200 человек, но, как выяснилось, схема распространилась и дальше, по всему Красноярскому краю в похожей ситуации - около 3000 человек. Сейчас все заявления в МВД по Красноярскому краю.«Кредит погасит завод»Виновница «торжества» и в самом деле не скрывается. Скромная работница почты Нина Прусская каждый день разносит по деревне письма, в том числе и банковские, о задолженности. Вздыхает - теперь ее вторая работа - отделение полиции и суд, куда ее постоянно вызывают. Дома силовики изъяли жесткий диск компьютера, но ничего там не нашли.- Я не хотела никого вгонять в долговую яму, - ответила она нам на телефонный звонок. - А наоборот, хотела помочь. Я не имею отношение ни к банку, ни к мошенническим махинациям, я просто передавала документы от людей в банк. Как все вышло? Мне однажды позвонила знакомая из Красноярска. И предложила взять кредит и якобы – я банку буду ничего не должна, потом его погасит завод. Я сначала боялась, но в итоге его взяла. Это было еще в 2011 году. Так и произошло. Моя задолженность на самом деле аннулировалась, я поэтому и рассказала односельчанам про это. Сейчас я даже представить не могла, что может так получится и пострадает столько людей. Я была, как посредник, хотя на работу меня никто не устраивал. Просто отправляла документы в Красноярск, куда их передавали дальше, я даже не знаю. Люди приходили сами. Возле моего дома по человек десять собиралось. И причем некоторые даже без места жительства, но зато со всеми справками на руках для кредита.Суд да делоПравду ли говорит, - может выяснить только полиция. Идет следствие, выявляются новые факты мошенничества. Но осложняет все... закрытие «К».Собственно, с этого все и началось, иначе люди еще долго могли не узнать про взятые в кредит суммы (в полиции не исключают, что далеко не все знали, что подписывают, из такого числа пострадавших кто-то, конечно, прочитал цифры в графе «сумма кредита», просто понадеялся на авось).Но в 2017 году ЦБ России отозвал лицензию у «К», пришло внешнее управление, новые специалисты схватились – откуда у вас столько должников? И начались взыскания. «К» в 2018 фактически признали банкротом. В банке было введено конкурсное производство на год, управляющим назначено Агентство по страхованию вкладов. Был задержан руководитель банка за присвоение 20 миллионов рублей, которые принадлежали клиентам. Но до суда это дело еще не дошло...КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТАКрасноярские юристы об этой истории знают. Говорят, схема, в которую попали все пострадавшие, «стара, как мир». Да и пострадавших очень много. Все рассчитывали получить деньги и никому ничего не отдавать, но так не бывает. Юрист Оксана Яковлева:- В таких схемах обычно подключают брокерские компании, которые занимаются помощью в получении кредита. И людям это все очень просто объясняется: «Вы берете кредит, за который не надо платить, нужно будет только заплатить за нашу работу, а это чаще всего половины суммы». Полиция занимается банком, незаконной (возможно!) схемой банкротства. Что касается пострадавших – это гражданско-правовые отношения. Каковы шансы людей не платить? Все вклады и кредиты по идеи застрахованы. Если случай признают мошенничеством, то страховая компания и будет выплачивать суммы, с людей взыскивать ничего не должны. Но это не быстрый процесс.Одно ясно точно, для жителей маленького села на западе края это огромный опыт, что легких денег не бывает - все надо заработать. И наверное, именно этот урок стоит теперь передать по своему «сарафанному радио»...ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Жительница Красноярска набрала 28 кредитов и «простила» себе многомиллионный долгКредитом в наши дни никого не удивишь. Одни берут в долг технику, другие – квартиры, кому-то срочно надо на отдых съездить - тоже в кредит. Но такому долгу, как у респектабельной сотрудницы крупной красноярской строительной компании Юлии Ж., впору удивиться. Банкам и микрофинансовым организациям Юлия задолжала более 10 миллионов рублей. Неслабо, правда? (подробности)