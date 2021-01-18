Не было бы счастья, да несчастье помогло: после закрытия популярных направлений туристы - россияне стали искать другие направления. Поток туристов с осени прошлого года хлынул в Танзанию, на экзотический Занзибар, это направление все больше набирает популярность. А местные быстро смекнули, что на наших можно хорошо заработать.Красноярец Станислав Белецкий вот уже 7 лет живет в Танзании, в городе Дадома, преподает русский язык студентам. Он рассказывает, что местные массово кинулись учить наш язык – теперь в его классах полный аншлаг. Что можно, а чего нельзя делать в этой стране, как не попасться на «развод» местных, и хорошо отдохнуть – из первых уст.Как русские экономику Занзибара спасли- На чем можно делать деньги бедным, но жарким странам? Конечно, на туристах. Несколько лет назад в Танзании сменилось правительство, осмотрелось и решило: \\"будем развивать экономику за счет приезжих. У нас для этого есть чудный остров Занзибар, прямо жемчужина Индийского океана у побережья – его можно превратить в рай для туристов: чудный климат, природа, пляжи, местный колорит\\".Рассчитывали на азиатов, но промахнулись: вездесущие китайцы Занзибар проигнорировали (зачем им далеко ехать, у них под боком таиландского рая хватает). Корейцы и японцы посмотрели, что китайцы сюда не едут, и тоже отказалась.Зато немцы вернулись (в смысле – сто лет назад Танзания была немецкой колонией), стали приезжать на отдых. «Следом за немцами приедут русские» - сказали несколько лет назад прозорливые местные чиновники – и не промахнулись. По отчетам в 2018 году русскоязычных туристов, включая из Украины, Беларуси, Казахстана, побывало уже 38 тысяч.Однако маловато будет, хотелось бы больше. Чем еще зазвать русских? Все решилось само собой, как говорится, «не было бы счастья, да несчастье помогло». Наступает 2020-й год и коронавирус. Границы по всему миру закрываются. Поначалу туристический бизнес на Занзибаре гибнет.- Во время коронавируса тут полгода был полный треш и голод: туристов нет, закрыты гостиницы, кафе, рестораны, нет экскурсий, - рассказывает Станислав. – Обанкротился общепит и туриндустрия. Местному народу хоть с голода помирай (образно сказано, но к истине близко). А потом... С медициной тут не очень, поэтому кому суждено было умереть от коронавируса, тот умер. Кто выжил – получил иммунитет. И правительство по осени распахнуло границы. Из шести российских городов открылись чартерные рейсы, туристы валом повалили. Вот уже три месяца там все ожило благодаря вливанию российских денег. Русские туристы спасают экономику Занзибара.Из Красноярска, кстати, тоже запустили чартер. Первая группа, человек 15, вылетела в конце ноября. Тусовались пару недель, вернулись в полном восторге. За ними потянулись другие сибиряки.Туристы в соцсетях:«Коронавирус запрещен на государственном уровне. Президент запретил говорить о нем и носить маски. Хотя весной здесь был жесткий карантин. Причиной запрета стали американские тесты, которые испытали на людях, козах и папайе. Все они показали положительный результат. Президент разозлился и сказал, что у них тут и своих проблем и болезней хватает пожестче ковида. Так что умереть можно от чего угодно и незачем панику разводить».Полный аншлаг- Я приехал в Танзанию преподавать русский язык в университете города Додомы в 2013 году. Первая группа у меня была маленькой – всего 6 человек. Это был первый год, когда с подачи местного правительства русский стали преподавать в качестве иностранного. Видимо, уже тогда понимали, что будущее – за русскими.Кстати, первые студенты особо запомнились. Два друга – Идди и Амур. Амур по жизни умный парень, всегда хотел стать успешным в сфере туризма. Пришел на курсы русского языка и Идди с собой прихватил. А Идди – из числа тех студентов, которые чудом сдают экзамены и заканчивают университет. Ходил на занятия через раз, друг его периодически попинывал. После учебы вернулись на родной Занзибар. Амур стал солидным менеджером в турфирме, продает туры, договаривается с иностранцами. А таким, как Идди, в организованном турбизнесе работы не нашлось и он стал за копейки водить экскурсии. И вот тут он уже догнался: спустя год я встретил Идди и не поверил – неужели это тот самый троечник? Он свободно говорит по-русски (туристы научили его не только литературному языку), сумел заработать себе на женитьбу – там это очень важно.Обычно у меня студентов было немного. Группа – по пальцам пересчитать, хотя аудитория рассчитана на 50 человек. А тут, дело было в начале декабря 2020 года – иду на занятия, а у меня в коридоре студенты-новички стоят. Я им: «Вы на русский язык»? - «Да». «Тогда заходите» - «Там мест нет». Заглядываю – действительно, аудитория настолько переполнена, что даже в переходах стоят. Кто раньше пришел, тот за партами, а остальные – перед ними, прямо на полу. Ко мне записались аж 200 человек.Сработало сарафанное радио: перед этим студенты-третьекурсники проходили практику на Занзибаре, остались в восторге, потом поделились с друзьями, что «русские – самые лучшие туристы в мире».Справка КПСтаниславу 36 лет, он родом из небольшого городка Заозерного в Красноярском крае. Со школы мечтал стать переводчиком и поступил в Красноярский педагогический университет. Знает английский, немецкий, испанский и немного польский. Стажируясь в Германии, ради интереса решил заняться каким-нибудь африканским языком. По расписанию занятий ему подходил суахили (на этом языке говорят более 150 миллионов человек Восточной и Центральной Африки). После этого он оказался в Танзании, живет здесь с 2013 года и преподает в университете города Додома.Ходите в тапках: полезные советыУспешный вояж любого туриста зависит от того, как он соблюдает местные традиции. Занзибар, уж коль мы говорим об этом острове, живет туризмом и здесь созданы все условия, чтобы приезжим было хорошо. И все же некоторые правила соблюдать обязательно, чтобы не испортить себе отдых. Итак, несколько советов от Станислава Белецкого.- Занзибар – абсолютно не пафосное место. Можно ходить хоть в китайских резиновых тапках, хоть в полосатой пижаме. Но тело надо прикрывать: все-таки это мусульманская страна. Мужчины в трусах и дамы в бикини вне пляжа могут нарваться на неприятность.- Солнце – зло. Если хотите загорать, это вам дома на дачу, на озеро, на Черное море, в Турцию. А здесь – экватор, здесь солнце жарит сплошным ультрафиолетом. Самые опасные часы – с 11 утра до 17 вечера. Главная ошибка туристов из северных широт – прилететь и тут же раздеться до минимума. Так и до сильнейшего ожога кожи недалеко.- Не создавайте для себя профиль жертвы: не носите дорогие украшения, не трясите кошельком и дорогим телефоном перед местными жителями. Не бегайте вечером с кредитной картой: «подскажите, где тут банкомат». Конечно, подскажут и еще деньги все снимут. Иными словами: живите проще – ходите в шортах, не провоцируйте местных на грех.- Не рассказывайте, когда вы улетаете домой. В столице Дар-эс-Саламе (там находится международный аэропорт и оттуда же ходит паром на Занзибар) есть целые банды, которые грабят туристов перед самым вылетом. В расчете, что те не станут обращаться в полицию, а поскорей подхватят оставшиеся вещи и помчатся в аэропорт домой. И вообще, не делитесь своими планами с дружелюбными танзанийцами.- Выбор жилья: романтика «100 долларов» - это не про нас. Если вы летите туда самостоятельно, заранее позаботьтесь о ночлеге. В интернете полно информации, можно связаться с теми, кто уже был, попросить совета. Есть ресурс «букинг.ком», наконец.- Малярия – это разговор особый: нужна прививка перед поездкой. Малярия сегодня лечится, если вовремя начать. В Танзании в любой аптеке продают таблетки, на наши деньги стоят копейки. Почувствовали симптомы – приняли. Купите себе перед возвращением, потому что в России их достать сложнее. Дома сдайте кровь на анализ. А вообще важна профилактика: берегитесь комаров, они переносчики. В любой гостинице есть сетки от комаров – не забывайте ее натягивать над кроватью. Особенно это важно, если вы выбираете дешевый хостел на окраине города, где рядом болото.- Не пейте воду из открытых источников – только бутилированную. И еду из местных сомнительных лавок – только в кафе и ресторанах при отелях. И для профилактики можно позволить себе немного местного джина, по мнению Станислава он тут «правильный».«Худжамбо, рафики»Дежурные фразы, которые помогут комфортно отдохнуть.Shikamoo – вежливо приветствие к старшему по возрастуMarahaba – ответ на shikamooHabari gani? – Как дела? (нейтральное приветствие)Nzuri – хорошо (ответ на Habari gani?)Mambo – привет (фамильярное приветствие, обращение к человеку своего возраста и младше)Poa – классно (ответ на Mambo)Mzima? – Как здоровье?Kabisa – здоров(а) (ответ на Mzima?)Hujambo – привет (без налета фамильярности)Sijambo – привет (ответ на Hujambo)Hii bei gani? – Сколько это стоит?Ghali sana. Punguza bei tafadhali – Очень дорого. Дайте скидку, пожалуйста.Sina pesa za kutosha. – У меня нет нужной суммы.Shingapi jumla? – Какова общая сумма?Если вам понравилось обслуживание в кафе и вы рассчитываете на такой же прием завтра, скажите Asante (спасибо к одному человеку) или Asanteni (к нескольким людям) и положите монетку в 500 шиллингов на чаевые (это примерно 16 – 17 рублей). И вас будут ждать.Не барабаном единымЧто можно приобрести на Занзибаре, чтобы на долгую память? Традиционные африканские маски и барабаны – да можно, но подумайте, оно вам надо? Как вы их повезете в самолете? Где будете дома ставить?Есть варианты гораздо проще. Например: женщинам – местные духи и мыло. Мужчинам – кожаные портмоне. Поделки из черного дерева. Традиционные картины в стиле тинга-тинга (их трудно с чем-то перепутать). На сувениры из слоновой кости и бивней носорога нужны будут сертификаты, подтверждающие подлинность покупки. Иначе могут быть неприятности в аэропорту.Совет от Станислава Белецкого: опасайтесь китайских подделок, их тут полно.- Можно найти поистине замечательные аутентичные вещи. Например, отрез хлопчатобумажной ткани с совершенно психоделическим рисунком, он называется канга. Для нас узоры – «вырви глаз». А местные любят. Они используют его сотней разных способов: ими накрываются, оборачиваются, привязывают и носят на себе малышей. Это и юбка, и рубаха, и плащ, и скатерть на стол. При этом очень качественные.