В 2019 году Красноярский цирк закрылся на масштабный ремонт. Такого не было за всю историю: от нынешнего здания останутся только основания стен. Что сегодня? Рассказал директор Александр Рыжов.- Александр Владимирович, на каком этапе сейчас работа?- В ноябре 2020 года из-за отставания от графика мы разорвали контракт со строительной компанией «Сибиряк», в декабре 2020 зашел новый подрядчик «Стройресурс» (Москва). Поэтому на данный момент продолжаются демонтажи, монтажи вентиляции и электрооборудования. И сейчас мы довольно оптимистично смотрим на сроки и на качество ремонтных работ. В связи со сменой генерального подрядчика откорректирован график сдачи цирка. По новому контракту новый, отремонтированный цирк будет сдан в мае 2022 года.- В прошлый раз Вы говорили, что изначальная смета в 730 миллионов, которая была сделана в 2016 году, будет увеличиваться. Каковы затраты на сегодняшний день? И примерная сумма, которую предстоит затратить ещё?- Сейчас невозможно ответить на этот вопрос, потому что средств освоено в принципе немного. И на данный момент с новым генподрядчиком мы начинаем корректировать смету. Корректировка сметы закончится к марту 2021 года. Тогда и станет понятно, насколько увеличится стоимость всего ремонта.- Изменить фасад, подсветку, витражи, полностью поменять металлические конструкции, установить новую систему освещения, звука – далеко не полный перечень запланированных работ. Что из этого уже сделано?- На данный момент кроме больших фасадных витражей, заменили витражи в бытовом корпусе, уже установлена система отопления, ведется монтаж вентиляционной системы, нового электрического оборудования – электропроводки, поменяли полы. Также ведется монтаж перегородок между кабинетами и гримерными комнатами. Пока всё. И завершаются демонтажи, потому что предыдущий подрядчик за 10 месяцев это не выполнил.- В 2019 году Вы сказали, что цирк изменится не только внешне. Он должен был стать другим и функционально: показательные бои, бокс, различные шоу. Это всё действительно будет? Когда ждать первого шоу или боксерского поединка?- Безусловно, это мои намерения. То звуковое и световое оборудование, которое заложено в проекте отвечает всем требованиям для того, чтобы в цирке проводились подобные мероприятия. Не только цирковые, но и спортивные бои, эстрадные шоу. И, конечно, я надеюсь, что когда цирк откроется, он, как новая площадка станет притягательным в этом плане.- Но в приоритете, все-таки непосредственно сам цирк, как действие?- Ну, конечно, конечно. Это профильное назначение. И мы федеральное предприятие, наш основной вид деятельности – показ циркового искусства. Другое дело, что специфика цирка – показ представлений в выходные дни, в каникулы. А в будни он, получается, простаивает. Кроме, конечно репетиций. Поэтому спортивные состязания и, возможно, эстрадные шоу мы будем планировать на будни.- Вопрос по персоналу. Многим действительно пришлось уволиться? Когда планируется составление нового штатного расписания? Сколько человек будет в штате?- Сокращения, безусловно, произошли. И они понятны, когда цирк стоит на ремонте, большая часть штата остается без работы. На сегодняшний день у нас работают 22 человека. И то, в большинстве, это сотрудники гостиницы при цирке. А также те люди, которые осуществляют контроль за ремонтными работами. Набор штата, формирование штата – дело перспективы. Это всё будет в 2022 году. Согласно новой технологической начинке цирка, нам нужные будут новые узкие, профильные специалисты.- Александр Владимирович, когда мы сможет прийти на первое представление? Хотя бы ориентировочно? В мае 2022-го?- Нет, в мае – это сдача объекта. Потом около двух месяцев пуск-наладка. Далее нужно получить программу, провести ряд репетиций. И, конечно, отрепетировать и отрежиссировать само открытие. Оно должно быть праздничным и отражать торжество момента. На это тоже необходимо время. Также необходимо, чтобы новые штатные специалисты ознакомились и научились работать с новым оборудованием. Поэтому первое представление красноярцы и гости города смогут увидеть в сентябре-октябре 2022 года.Придется красноярцам набраться терпения еще почти на полтора года. Но оно этого стоит. Ведь «цирк умеет делать чудеса». А ведь без чудес жизнь черно-белая…ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Красноярский цирк закрывается не меньше, чем на год14 апреля 2020 под куполом Красноярского цирка пройдет последнее представление. Артисты сорвут последние аплодисменты публики на «бис». После этого цирк закроется на несколько месяцев – на реконструкцию. (Подробности)