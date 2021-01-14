Рыжая кроха тонула в глубоком снегу, дрожала всем тельцем на тонких лапках, промерзала насквозь. На усах и шерстинках вокруг пасти намерзли ледышки. Уши прижала к голове, чтобы хоть как-то согреть их. А кругом – лес. И тридцатиградусный мороз! Собачья интуиция наверняка подсказывала рыжему той-терьеру Нюсе, что дом недалеко. Но она не могла сдвинуться с места. Потому что здесь лежала ее хозяйка – и Нюся ни за что ее не бросит, будет сидеть рядом до последнего.Об этой трагичной истории рассказала руководитель отряда «Поиск пропавших детей – Красноярск» Оксана Василишина, произошло это в Дивногорске. 10 января 72-летняя женщина вышла погулять со своей любимицей. Видимо, рассчитывала, что пробудет недолго – морозно ведь, да еще неважное самочувствие. Рядом лес – в него и направилась. А потом пропала. Родные забили тревогу.Три дня бабушку искали родные, полиция, волонтеры, кинологи поискового отряда «Рядом». Кричали, звали, распределились на группы и обошли весь Дивногорск с его окрестностями. Отсмотрели все камеры видеонаблюдения, которые были. К поискам присоединились жители города. Прошлись раз, потом второй. Периодически устраивали минуты тишины, когда все по команде замолкали и прислушивались.Вдруг из кустов, из снега донесся приглушенный плач. Спасатели кинулись туда и увидели женщину. А рядом с ней – рыжую мордашку Нюси. К сожалению, помочь бабушке уже было нельзя. Она замерзла насмерть. Но то, что Нюся осталась жива – это поистине чудо. Как и собачья преданность, которая, как известно, не зависит от размеров питомца. Забрать к себе питомца хотели бы многие, но она останется жить в семье - с родными своей погибшей хозяйки. Здесь ее все любят.