Появилась информация о коронавирусе на 14 часов 11 января 2021 года в Красноярске и крае. По данным оперативного штаба зарегистрировано всего 50 019 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 316 случаев. Край не меняет позиции в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки и находится на 8-м месте.Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Темп прироста за сутки – 0,6 %. Наибольшее количество новых случаев отмечено в Красноярске – 78, в Ачинске – 25, Минусинске – 18, Сосновоборске – 18.Под медицинским наблюдением на дому находится всего 6 679 контактных человек, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 187. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 633. Проведено тестов на коронавирус всего 2 129 597, из них за последние сутки 10 155.Выздоровели 45 450 человек, из них за сутки 450. Количество летальных исходов всего – 1 870, за сутки 13 человек.Теперь что касается закрытых городов. По Железногорску новых данных по-прежнему нет. В Зеленогорске за сутки 9 новых заболевших, всего – 3586. Выздоровевших – 7, всего 3189. И летальных исходов – 40, без изменения. На самоизоляции 96 человек.