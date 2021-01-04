Красноярск «зашел» в новый 2021 год спокойно. Такую оценку дал мэр краевой столицы Сергей Еремин. Однако градоначальник отметил, что не было идеально в праздничное время.ПОЖАР НА БАЛКОНЕГлава городской администрации рассказал, что следит за ситуацией в городе с помощью центра управления. Это программа, которая отражает в режиме реального времени ситуацию в городе. Некоторые горожане уже окрестили новинку на свой лад. Например, одни назвали изобретение «оком Саурона», другие «всевидящим оком», третьи «карманным ситуационным центром». Пока шутки на эту тему продолжают появляться, градоначальник следит, где убирают технику, как работает общественный транспорт, следит за ситуацией на дорогах.- Пользуясь случаем, я хочу обратиться ко всем, кто еще планирует использовать пиротехнику. Ситуация в микрорайоне Солнечном показала, как важно быть осторожными. Друзья, прошу вас соблюдать все меры безопасности, быть внимательными к себе и окружающим, - рассказал в своем аккаунте в Instagram Сергей Еремин.Напомним, в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года в многоквартирнике микрорайона Солнечный загорелся балкон. Причина тому – нарушение правил использования фейерверка. К счастью, пожарные успели оперативно приехать и ликвидировать возгорание, не дав огню распространиться.МЛАДЕНЦЫ ПОД НОВЫЙ ГОДВ новогоднюю ночь в Красноярске на свет появилось 16 малышей. Из них восемь мальчиков и восемь девочек. Это в два раза больше новорожденных, чем в прошлогоднюю новогоднюю ночь. Прекрасную новость озвучил мэр Сергей Еремин в первые дни наступившего 2021 года.- Пусть самые главные в вашей жизни «новогодние подарочки» будут здоровы! И пусть наша большая красноярская семья только приумножается, - отметил градоначальник.ГОЛЫЙ БЕГУННе обошлось и без экстрима в первый день наступившего года. В микрорайоне Солнечный Красноярска на улице бегал мужчина без одежды. Точнее одет он был только в шорты. Позже этот же снимок появился и в официальном аккаунте микрорайона. Пользователи соцсети тут же заинтересовались интересным персонажем. Одни спрашивали, а в ботинках ли бегун, другие рассказывали, что видели, как его останавливают полицейские, третьи посчитали поступок безумием.НАПОСЛЕДОКНапомним, красноярский «Биг-Бен» будет оповещать о наступлении полудня не залпом пушки, а гимном. Начало новой традиции положили в 2021 году. К слову, в преддверии 2021 года в краевом центре заложили еще одну традицию - Торжественное поднятие флага города. Его будут поднимать по календарю в определенные дни.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Вместо залпа пушки – гимн: красноярский «Биг-Бен» будет оповещать о наступлении полудня»:С 2021 года главные городские часы в 12.00 часов будут играть всем знакомую мелодию [видео] (подробности)