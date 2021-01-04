По данным оперативного штаба на 14 часов 3 января зарегистрировано всего 47 476 заболевших (+320 в сутки). Тем прироста – 0,7%. Врачи вылечили 42 356 (+ 466 за сутки). Скончались 1 760 пациентов (+20 за сутки).- Красноярский край сегодня поднялся на две позиции в списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки, - передает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. – Регион находится на 12-м месте.Оперативный штаб при правительстве республики Хакасия по предупреждению завоза и распространения COVID-19 сообщает, что по состоянию на вечер 3 декабря, на территории Хакасии лабораторно подтверждено 17 893 случаев заражения, в том числе 98 новых заболевших. Всего выздоровело 15 257 человек, то есть 85,3% от числа заболевших, подтверждено 259 летальных случаев, из них в возрасте старше 65 лет – 190 человек, то есть 73,4% от числа летальных исходов.Несмотря на праздничную самоизоляцию (не работали магазины, учреждения культуры, поликлиники и другие соцобъекты), и на то, что мороз удерживает красноярцев дома, количество заболевших не снизилось, ежедневно фиксируется более 300 случаев заражения.