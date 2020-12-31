Хороших и отзывчивых людей на свете больше – и случай из Хакасии еще раз доказывает, что деньги в жизни не самое главное, а в приоритете остаются отзывчивость и доброта. Пару дней назад жительница небольшого поселка Ай-Дай, что на юге республики, собралась в город Саяногорск за покупками. Хотела приобрести подарки к Новому году для своих родных.До города доехала благополучно и купила все, что хотела. Но на обратном пути случился с бабушкой казус: выходя из маршрутки, она подхватила пакеты с обновками, а вот самую главную сумку забыла. А в ней – и деньги, и документы. Дома спохватилась – и чуть сердце не остановилось. В слезах прибежала к соседу, попросила как-то помочь: может, в полицию сообщить или автобус догнать.Мужчина тут же сообразил, что надо все-таки звонить в дежурную часть. А там сработали четко: вскоре установили номер маршрутки, на которой ехала бабушка. И место, где та находится. Водитель даже обрадовался: как хорошо, не придется самому этим заниматься – отдал вещи полицейским. Пояснил, что сумку он нашел в салоне, видел внутри деньги. И собирался, как только завершится смена, поехать в отдел и передать сумку, чтобы там отыскали «бабушку – растеряшу».Радости пожилой женщины не было предела, когда полицейские привезли ей вещи. Прослезилась даже, сердечно благодарила. Но перед тем, как проститься, правоохранители провели с ней беседу. Во-первых, зачем было столько денег с собой брать? Ведь наверняка она не собиралась их все потратить. Знаете, сколько там было? Больше 400 тысяч рублей. Во-вторых, нужно быть внимательнее все же. Заодно и рассказали, как уберечься от разного рода мошенников.- Это настоящее новогоднее чудо, - напоследок произнесла растроганная пенсионерка.