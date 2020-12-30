Коронавирус: дорого, долго и страшноНаступил новый, 2021 год. Мы уже не раз подводили итоги ушедшего, 2020-го, но сегодня хотим еще раз вспомнить и осмыслить то, что происходило в нем – беспрецедентном, сложном, но сделавшим нас, безусловно, сильнее.Пандемия обошлась Красноярскому краю в сумму около 8 млрд рублей, эту цифру озвучил губернатор Александр Усс на онлайн-встрече с журналистами по итогам 2020 года. Половина, около 4 млрд, – это налоговые льготы для малого и среднего бизнеса. 2,5 млрд потрачено на дополнительные выплаты врачам и около 2 млрд рублей на программу «Помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».Весь этот год больницы получали транспорт, кислород, аппараты ИВЛ, вместо имеющихся двух открыли 15 лабораторий, в которых делают тесты на ковид. Построили с нуля и всего за полгода новые медцентры помощи и спасения в Ачинске и Богучанах. Появилось волонтерское движение. На работу в ковидные госпитали пришли студенты-медики. И одновременно с этим нельзя умолчать и о том, что не хватало лекарств, медработников, мест в больницах, на компьютерную томографию было сложно попасть даже за деньги, в поликлиниках стояли огромные очереди, на вызов никто не приходил, в госпиталь не брали людей даже с обширным поражением легких. Край удержался в борьбе с ковидом не только благодаря медикам, но и и благодаря тому, что красноярцы научились сами делать уколы, лечились в соцсетях, делились препаратами и возили врачей на вызовы на своих машинах.Несмотря на все усилия, мы потеряли 1621 человека (данные на 26 декабря).2021 год не будет легче, даже если заболеваемость удастся остановить. Это будет год вакцинации. В первом квартале ожидается поступление до 1 млн вакцин, то есть в пункты вакцинации практически одновременно придут минимум 500 тысяч человек (прививку делают дважды).День Победы встретили домаВ этом году красноярцы вместе со всей страной готовились к 75-летию Победы. Но праздник ушел в семьи, где вспоминали своих отцов и дедов, поколение победителей, и смотрели военные фильмы, и в интернет, где прошло самое народное и самое массовое шествие – «Бессмертный полк». Однако несколько значимых событий, посвященных юбилею, все же случились. Музей «Мемориал Победы» выпустил уникальный настольный календарь «Красноярск. Во имя Победы. 1941-1945», в котором описан каждый день войны в тыловом Красноярске, а это более полутора тысяч событий.В новом «Народном парке героев» на улице Свердловской установили уникальный бронзовый памятник «Под знаменем Победы». Здесь три солдата, символизирующих разные этапы войны, - таких за Уралом больше нет. Еще одна особенность скульптуры в том, что она выполнена с помощью необычного для Красноярска приема «живой лепки».Упали все, но по-разномуПо данным Красноярскстата, индекс промышленного производства за 11 месяцев 2020 года едва преодолел планку 90 процентов от уровня прошлого года. Но это в целом. Например, добыча полезных ископаемых в январе-ноябре 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года -87,6%, оборот розничной торговли - 93,9%, объем платных услуг населению - 86,5%.В первые месяцы пандемии красноярцы практически перестали пользоваться междугородным транспортом: отменялись авиарейсы, поезда и автобусы. Например, пассажиропоток в аэропорту «Емельяново» суммарно за год снизился на 35%.Размер тоже имел значение: крупные предприятия, которым разрешили работать, пострадали меньше, малый бизнес, занятый в основном в сфере обслуживания, принял на себя основной удар пандемии. Горожане это видят по закрытым магазинам и кафе.Рекордный урожай и урожайностьНа фоне проблем в промышленности, на транспорте и в сфере обслуживания, особняком стоят аграрии. Отмечен рост производства практически во всех отраслях сельскохозяйственного производства: по сравнению с 2019 годом производство скота и птицы увеличилось на 13,2%, молока – на 6,1, яиц – на 1,4.Урожайность зерновых и зернобобовых стала самой высокой по Сибирскому федеральному округу, а объем урожая – максимальным за последние 26 лет. В крае собрано и обмолочено 2,786 млн тонн зерна, что почти на 400 тыс. тонн больше, чем в 2019 году. Это наивысший результат с 1994 года! Тогда урожайность была всего 15 центнеров с гектара, в 2020 году она выросла более чем в два раза и достигла 31,9 ц/га – на 3 ц/га выше среднего показателя урожайности зерновых по России.А еще Красноярский край второй год подряд становится первым в России по урожаю рапса - 10% от всего объема рапса в нашей стране.Переход на новую систему оплаты за теплоВпервые красноярцы оплачивают тепло по-новому, только во время отопительного сезона, а не по 1/12 весь год. Переход на счетчики горячей и холодной воды всех порадовал: люди сразу почувствовали экономию, особенно те, кто мало бывает дома. В случае с теплом, во-первых, не так все очевидно, во-вторых, подводить итоги пока рано, до конца отопительного сезона еще далеко. Но в число главных событий года это записать можно, поскольку касается буквально каждого красноярца.Год благоустройстваВ этом году впервые работы велись одновременно по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» и краевым проектам. Всего было потрачено почти два миллиарда рублей, это рекордная цифра! И половина - федеральные средства.Приводили в порядок дворы, скверы и так называемые общественные пространства.Новинка года – благоустройство сел. Если раньше упор делали на города, в этом году в проектах по благоустройству участвовали 55 муниципальных образований, и большинство из них сельские. В селах благоустраивали центральные улицы с прицелом на то, что местные жители захотят навести порядок и возле своих домов.В 2021 году работа продолжится, список мест, которые будут благоустроены, уже готов.Две тысячи, переехали, почти 19 тысяч ждут новосельяДо 2025 года в крае планируют расселить более 1020 аварийных домов, где проживает 18,8 тыс. человек. В этом году переехали в новые квартиры около двух тысяч человек. Новоселье праздновали в трех городах края: в Канске (64 квартиры), Ачинске (85 квартир), Дивногорске (87 квартир).Всего же в крае планировали построить в этом году 1,2 миллиона квадратных метров жилья. Коронавирус, конечно, внес свои коррективы, строительный сезон начался позже, но в целом снижения объема удалось избежать.Дорожники построили и отремонтировали 350 километровВ 2020 году работы вели на 122 объектах (25 — в Красноярске) общей протяженностью около 350 км и стоимостью 5,7 млрд рублей. Все 122 перечислять не будем, назовем лишь некоторые: реконструкция автодороги «Обход Красноярска» в Емельяновском районе, наружное освещения на обходе Лесосибирска (автодорога Красноярск — Енисейск), в Красноярске - строительство дороги в районе Солнечного и обустройство улично-дорожной сети в районе Солонцы-2, пешеходный переход через Николаевский проспект.Историческое событие – новый мост через ЕнисейОдна из величайших рек мира протяженностью около 3,5 тысячи километров имеет всего несколько мостов, и все они в городах Красноярск, Абакан и Кызыл. Поэтому начало строительства нового моста через Енисей – одно из тех событий, которые трудно переоценить!Высокогорский мост в Енисейском районе станет седьмым по счету и самым северным автомобильным переходом через Енисей. Общая протяженность автомобильного перехода - 2028,5 м, длина моста - 1196,1 м.Его задача – обеспечить круглогодичную транспортную связь между центральными районами края и Северо-Енисейским районом, который обеспечивает 25% общероссийской и почти 80% краевой золотодобычи. Сейчас летом ходит паром, зимой открывается ледовая переправа. Завершить строительство планируют в конце 2023 года.На Енисей придут «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев»С момента ухода комфортабельного круизного теплохода «Чехов» с Енисея на Волгу прошло много лет. В этом году решили вернуть туристов на Енисей и заложили в Санкт-Петербурге два современных круизных лайнера. Уже и названия есть - «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев».Кстати, в этом году первый круиз по Енисею уже состоялся. Но стоимость была заоблачной. Напомним, круизы на «Чехове» были по карману в основном иностранцам.У «Столбов» появился еще один входВ декабре в Красноярске открыли Восточный вход на «Столбы». Все отлично: парковка, теплый туалет, уютный визит-центр, маркированные тропы. Скажете, что это мелкое событие? Вовсе нет, с учетом того, что за последнее время в Красноярске появилось сразу несколько мест для отдыха: экопарк «Гремячая грива», остров Татышев, обновленный Центральный парк с Историческим кварталом, скверы в разных районах города.Восточный вход на «Столбы» планируется связать с еще одним популярным местом отдыха - Торгашинским хребтом. Все это повышает качество жизни в миллионном промышленном городе: мест, где красноярцы могут погулять на свежем воздухе, становится больше.Культура – все впервыеЗдесь ничего не может происходить без зрителей и участников. Ничего и не происходило с марта. Настолько, что даже «Культурная столица Красноярья» не переехала в другое место, а еще на год осталась в Каратузском районе.Спектакли, выставки и экскурсии в этом году перешли в интернет, даже концертные залы открывали только виртуальные, таких в крае было три: в Норильске, Шарыпове и Боготоле.Но все скучали по реальному общению. И когда осенью в Красноярске разрешили возобновить работу филармонии и театров с продажей билетов только на 50% мест, билеты раскупили практически до конца года.И даже Новый год будем праздновать не так как всегда: без открытий елок, корпоративов и без компании в 30 тысяч человек на острове Татышев в новогоднюю ночь.Красноярцев становится меньшеСовсем не случайно в России вводятся различные выплаты на детей – население сокращается, в том числе и в Красноярском крае. К естественной убыли населения, когда рождаемость превышает смертность, в нашем регионе добавляется еще и то, что люди уезжают в более привлекательные места. Перейдем к цифрам. Красноярскстат зафиксировал, что на 1 января 2020 года в Красноярском крае проживали 2 866 255 человек. Напомним, за 2018 год население края сократилось на 0,1%, или на 2471 человека, за 2019 год - на 0,3%, или на 7 771 человека. Из них 4 993 — естественная убыль населения, 2 778 — уехали в другие города России или за рубеж.Итоги 2020 года подведут позже, пока есть цифры за 10 месяцев, и они нерадостные. Родившихся стало еще меньше, умерших еще больше, в итоге население уже сократилось на 6693, за ноябрь и декабрь эта цифра только увеличится.В кошельках - стабильностьСтатистика нечасто заглядывает в карманы, да и считает в среднем по региону, но все же цифры дают какое-то представление о доходах красноярцев.Вот данные Красноярскстата за первое полугодие: среднедушевые денежные доходы населения Красноярского края составили 30214,1 рубля и по сравнению с январем-июнем 2019 года увеличились на 3,4 процента. Средняя пенсия - 16018,1 рубля, рост на 5,8%.Однако с учетом роста цен реальные денежные доходы увеличились всего на 0,1%, пенсии – на 2,7%.Но если статистика зафиксировала всего лишь стабильность в кошельках красноярцев, люди почувствовали снижение доходов и увеличение расходов.И это несмотря на то, что среднемесячная заработная плата в Красноярском крае одна из самых высоких в стране - 52960,2 рубля.И хотя это данные за первое полугодие, итоги второго подведут позже, вряд ли что-то изменится.Все ушли в интернет. Все ли вернутся обратно?В этом году туда ушли школьники и студенты, сотрудники предприятий и организаций. Красноярцы, не выходя из дома, делали покупки, ходили в театр, учились мастерить и рисовать. У работающих мнения разделились: кто-то скучал по коллективному труду, кто-то радовался, что не нужно тратить время на дорогу. Но дистанционное обучение не понравилось никому. Настолько, что родители боролись за право ходить в школу. И писали в соцсетях, что хотят оставить ребенка на второй год: знаний-то никаких…А еще вырос спрос на диваны и недовольство своим жильем и желание сделать ремонт: находясь дома круглосуточно, люди по-другому стали смотреть на свои квадратные метры. Особенно актуальным стал фон для видеоконференций, многие красноярцы вдруг поняли, что показывать посторонним свой интерьер они бы не хотели…