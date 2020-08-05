В онкодиспансере Красноярского края запустили новое направление генетического тестирования

В краевом онкологическом диспансере 5 августа сообщили о запуске нового направления обследований – это генетическое тестирование. Ранее этот тест для онкологических пациентов Красноярского края делали только в центральных клиниках. И вот сейчас подобная услуга стала доступна в красноярской клинике. Это большой плюс! Ведь время ожидания результатов теста на мутацию гена BRAF (генетическое тестирование) сократилось в несколько раз.

Врачи говорят, что настоящий прорыв Фото: краевой онкодиспансер

- Анализ на BRAF-мутацию при меланоме или других формах злокачественных опухолей проводится для того, чтобы подобрать таргетную терапию, которая воздействует непосредственно на опухолевые клетки, - рассказали специалисты клинико-диагностической лаборатории. - Процесс получения результата многоступенчатый.

После операции образцы тканей опухоли хранятся в виде парафиновых блоков. Такие блоки и используются для анализа гена на наличие мутации. Из блоков с достаточным количеством опухолевых клеток выделяют ДНК.

Время ожидания результатов теста сократилось в несколько раз Фото: краевой онкодиспансер

Следующий этап: необходимо добавить к ДНК реактивов для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР). Считается, что это один из самых точных методов генетического анализа.

Результаты ПЦР позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии мутации и определиться с дальнейшей тактикой лечения.

Отправить на такой анализ может только лечащий врач Фото: краевой онкодиспансер

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, таргетная терапия эффективна, только если опухоль обладает определенными биологическими свойствами. Именно поэтому определить, нужен ли пациенту такой анализ может только врач.