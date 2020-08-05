2020-08-05T11:59:41+03:00
Здоровье

В онкодиспансере Красноярского края запустили новое направление генетического тестирования

Ранее подобные исследования делали только в крупных центральных клиниках
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
В краевом онкодиспансере начали делать генетическое тестирование Фото: краевой онкодиспансерВ краевом онкодиспансере начали делать генетическое тестирование Фото: краевой онкодиспансер
Изменить размер текста:

В краевом онкологическом диспансере 5 августа сообщили о запуске нового направления обследований – это генетическое тестирование. Ранее этот тест для онкологических пациентов Красноярского края делали только в центральных клиниках. И вот сейчас подобная услуга стала доступна в красноярской клинике. Это большой плюс! Ведь время ожидания результатов теста на мутацию гена BRAF (генетическое тестирование) сократилось в несколько раз.

Врачи говорят, что настоящий прорыв Фото: краевой онкодиспансер

Врачи говорят, что настоящий прорыв Фото: краевой онкодиспансер

- Анализ на BRAF-мутацию при меланоме или других формах злокачественных опухолей проводится для того, чтобы подобрать таргетную терапию, которая воздействует непосредственно на опухолевые клетки, - рассказали специалисты клинико-диагностической лаборатории. - Процесс получения результата многоступенчатый.

После операции образцы тканей опухоли хранятся в виде парафиновых блоков. Такие блоки и используются для анализа гена на наличие мутации. Из блоков с достаточным количеством опухолевых клеток выделяют ДНК.

Время ожидания результатов теста сократилось в несколько раз Фото: краевой онкодиспансер

Время ожидания результатов теста сократилось в несколько раз Фото: краевой онкодиспансер

Следующий этап: необходимо добавить к ДНК реактивов для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР). Считается, что это один из самых точных методов генетического анализа.

Результаты ПЦР позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии мутации и определиться с дальнейшей тактикой лечения.

Отправить на такой анализ может только лечащий врач Фото: краевой онкодиспансер

Отправить на такой анализ может только лечащий врач Фото: краевой онкодиспансер

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, таргетная терапия эффективна, только если опухоль обладает определенными биологическими свойствами. Именно поэтому определить, нужен ли пациенту такой анализ может только врач.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: ««Клиника года 2020»: Будьте здоровы!»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Клиника года-2020»: выбираем самые популярные частные медицинские учреждения Красноярского края и лучших врачей по версии читателей «Комсомолки»
Медиахолдинг «Комсомольская правда» в Красноярске запускает голосование среди читателей за самые популярные краевые учреждения здравоохранения.
«Клиника года-2020»: выбираем самые популярные государственные медицинские учреждения Красноярского края и лучших врачей по версии читателей «Комсомолки»
Медиахолдинг «Комсомольская правда» в Красноярске запускает голосование среди читателей за самые популярные краевые учреждения здравоохранения
Едва не отчисленный за поведение студент медколледжа стал талантливым доктором и сейчас спасает пациентов, зараженных COVID-19
Игорь Попов, врач анестезиолог-реаниматолог в лечебном стационаре Красноярского краевого центра охраны материнства и детства №2, г. Ачинск, участник номинации «Старт в профессии»
Новости 24