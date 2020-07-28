2020-07-28T09:34:28+03:00
Общество

В плацкарте как в гостинице

Очередная экскурсия из цикла «Неизвестная железная дорога» может стать для тех, кто давно не пользовался поездами дальнего следования, настоящим откровением. Вы даже не представляете, как удобно и комфортно сейчас путешествовать в плацкарте!
Поделиться:
Изменить размер текста:

Комковатые ватные матрасы, духота, туалеты, закрытые на время санитарных зон, - если это последнее, что вы помните о поездах, держитесь крепче. На Красноярской железной дороге больше не осталось ни того, ни другого, ни третьего! В новых плацкартных вагонах комфорта не меньше, чем в трехзвездочной гостинице. В пассажирском вагонном депо 50 плацкартов образца 2019 года, и ставят их сейчас в основном на длинные «курортные» маршруты.

Первое, что бросается в глаза сразу при входе в вагон, – это автоматические двери с округлым окном, они открываются с помощью кнопки. Такие же двери – с торцов вагона в переходном тамбуре. Никаких больше мучений со скользкой заедающей ручкой. На кнопку тык, дверь тихонько пщщ – и всё. В недрах тамбура запрятан угольный котел – чтобы обогревать вагон и кипятить титан на неэлектрифицированных участках дороги.

Самое главное санитарное изменение – обе туалетные комнаты теперь в конце вагона. Там установлены биотуалеты, которыми можно пользоваться на всем протяжении поездки, без санитарных зон, дозаторы с жидким мылом, накладки на унитаз, бумажные полотенца, туалетная бумага, всегда теплая вода, освежитель воздуха и большое зеркало. Перед туалетными комнатами довольно вместительный тамбур, так что больше можно не занимать очередь в середине вагона. Да и вообще достаточно посмотреть на электронное табло в коридоре, чтобы понять, свободен туалет или занят. Еще на табло высвечивается номер вагона и температура воздуха: внутри и «за бортом».

Рядом с купе проводника теперь не туалет, а кладовка с необходимым инвентарем. Само купе проводники называют кабинетом. Это и правда больше похоже на офис, чем на поезд.

- Состояние вагона контролируется датчиками, вся информация выводится на монитор, - рассказывает начальник поезда Анастасия Дегтяренко. – Работа колесных пар, котла, электрооборудования, титана с кипятком, климат в вагоне, запас воды в вагоне – за всем следим онлайн. Если возникла неисправность, вызываем электромеханика, в каждой поездной бригаде обязательно есть такой специалист.

Купе начальника поезда

Купе начальника поезда

В кабинете проводника есть микроволновка, где пассажирам можно разогреть еду, кулер с холодной водой. Кипяток, как и раньше, наливают из титана. Кроме того, в новых вагонах появилась витрина с продуктами и сувенирами, и теперь можно не вчитываться в прейскурант и не спрашивать проводника, что есть в наличии: все видно сразу.

Сам вагон – светлый и приятный, даже пластиковая отделка наощупь кажется мягкой. Комковатые ватные матрасы и перьевые подушки ушли в прошлое: новые спальные принадлежности - современные: холофайбер и качественный упругий поролон. Матрас даже не надо скатывать в рулон – он складывается пополам. Столик увеличился в размере, теперь можно не толкаться локтями вчетвером, на нем сделали выемки для кружек или бутылок – чтобы при движении ничего не опрокинулось и не пролилось. Но самое главное – у каждого пассажира есть личная розетка и usb-разъемы для зарядки гаджетов!

И еще – мелочь, но приятно: теперь верхнюю полку, если она не нужна, можно поднять и прислонить к стене полностью, а не на 45 градусов, как раньше.

Еще из новенького – совершенно не обязательно идти в вагон-ресторан, чтобы перекусить: завтрак, обед и ужин можно заказать с доставкой прямо на место. Кашу, яичницу, свиную поджарку, курицу в сливочном соусе, солянку – да вообще любое блюдо из меню – принесут к обозначенному времени в термоконтейнере.

Кухня в ресторане

Кухня в ресторане

Работу поездной бригады контролируют из штабного вагона: в нем едет начальник поезда, электромеханик и сотрудники вагона-ресторана. Здесь же расположены купе для маломобильных граждан, поэтому в штабном вагоне есть подъемник для инвалидных колясок и специально оборудованная туалетная комната, а двери и проходы шире, чем в остальных вагонах. В специализированном купе всего два спальных места – для инвалида и его сопровождающего, причем нижняя полка широкая и снабжена подъемником с обоих торцов, чтобы можно было ехать «полусидя». В купе размещено индивидуальное табло, такое же, как в вагонах, но с дополнительной кнопкой, которая делает его говорящим.

Купе для инвалидов

Купе для инвалидов

Кроме того в штабном вагоне есть дополнительные удобства, очень востребованные пассажирами дальних направлений: душевая кабина, гладильная доска и фен.

Согласитесь, в таких условиях можно ехать хоть на край света!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В плацкарте как в гостинице
Очередная экскурсия из цикла «Неизвестная железная дорога» может стать для тех, кто давно не пользовался поездами дальнего следования, настоящим откровением. Вы даже не представляете, как удобно и комфортно сейчас путешествовать в плацкарте!
Новости 24
Хотим работать: в Красноярске рестораны и фитнес-центры устроили онлайн-митинг
В Красноярске такси врезалось в маршрутку: пассажиров увезла «скорая»
В Красноярске все могилы внесут в электронную базу
С рынка Красноярска уходит фирма такси «Мой город»
В Красноярском крае билетный кассир обманула туристов почти на 470 тысяч рублей
В администрации Красноярска назначили нового руководителя департамента финансов
10-миллиардный киловатт - новый рекорд Богучанской ГЭС
В Красноярске разрешили ввести в эксплуатацию долгострой на Светлогорской
На поддержку туризма в Красноярском крае компаниям из бюджета выделяют 56 миллионов рублей
В Красноярске водитель на электроскутере сбил 2-летнего ребенка
В Красноярске завели уголовное дело на собственника общежития, продавшего его вместе с жильцами
«Благодарю, это детям»: мужчина напал с электрошокером на микрозаймовую организацию в Абакане
Ребенок погиб: в Туве лошадь протащила 10-летнего мальчика по земле больше километра
По желанию красноярцев отремонтируют сквер «Юдинский»
Организатора убийства красноярца, которого от смерти спасла золотая цепочка, приговорили к 10 годам колонии
В Красноярске пообещали уничтожить огромную лужу на КрасТЭЦ, которая образуется после каждого дождя
Жители Железногорска попались на удочку опытной мошенницы
В центре Красноярска из-за полумарафона «ЗаБег.РФ» ограничат движение
Красноярцы обеспокоены нашествием змей в окрестностях города
«Свинарник знатный устроили»: красноярский остров Отдыха утопает в мусоре
ВТБ открывает счета для ИП за 20 минут
В Красноярском крае зацвела редкая орхидея с почти невесомыми семенами
В Советском районе Красноярска отремонтируют еще один проезд
Красноярского военнослужащего осудили за кражу мягкой игрушки
Фыркают, хрюкают и клацают зубами: в красноярском зоопарке показали недавно родившихся ежат
В Красноярске женщина перевела мошенникам более миллиона рублей, пытаясь сохранить свои деньги
Под Красноярском в погребе два человека отравились угарным газом
Коронавирус в Хакасии: с 27 июля открываются кинотеатры, библиотеки и сауны
В Красноярске продавец обчистила вверенный ей магазин на 67 тысяч рублей