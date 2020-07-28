В плацкарте как в гостинице

Комковатые ватные матрасы, духота, туалеты, закрытые на время санитарных зон, - если это последнее, что вы помните о поездах, держитесь крепче. На Красноярской железной дороге больше не осталось ни того, ни другого, ни третьего! В новых плацкартных вагонах комфорта не меньше, чем в трехзвездочной гостинице. В пассажирском вагонном депо 50 плацкартов образца 2019 года, и ставят их сейчас в основном на длинные «курортные» маршруты.

Первое, что бросается в глаза сразу при входе в вагон, – это автоматические двери с округлым окном, они открываются с помощью кнопки. Такие же двери – с торцов вагона в переходном тамбуре. Никаких больше мучений со скользкой заедающей ручкой. На кнопку тык, дверь тихонько пщщ – и всё. В недрах тамбура запрятан угольный котел – чтобы обогревать вагон и кипятить титан на неэлектрифицированных участках дороги.

Самое главное санитарное изменение – обе туалетные комнаты теперь в конце вагона. Там установлены биотуалеты, которыми можно пользоваться на всем протяжении поездки, без санитарных зон, дозаторы с жидким мылом, накладки на унитаз, бумажные полотенца, туалетная бумага, всегда теплая вода, освежитель воздуха и большое зеркало. Перед туалетными комнатами довольно вместительный тамбур, так что больше можно не занимать очередь в середине вагона. Да и вообще достаточно посмотреть на электронное табло в коридоре, чтобы понять, свободен туалет или занят. Еще на табло высвечивается номер вагона и температура воздуха: внутри и «за бортом».

Рядом с купе проводника теперь не туалет, а кладовка с необходимым инвентарем. Само купе проводники называют кабинетом. Это и правда больше похоже на офис, чем на поезд.

- Состояние вагона контролируется датчиками, вся информация выводится на монитор, - рассказывает начальник поезда Анастасия Дегтяренко. – Работа колесных пар, котла, электрооборудования, титана с кипятком, климат в вагоне, запас воды в вагоне – за всем следим онлайн. Если возникла неисправность, вызываем электромеханика, в каждой поездной бригаде обязательно есть такой специалист.

Купе начальника поезда

В кабинете проводника есть микроволновка, где пассажирам можно разогреть еду, кулер с холодной водой. Кипяток, как и раньше, наливают из титана. Кроме того, в новых вагонах появилась витрина с продуктами и сувенирами, и теперь можно не вчитываться в прейскурант и не спрашивать проводника, что есть в наличии: все видно сразу.

Сам вагон – светлый и приятный, даже пластиковая отделка наощупь кажется мягкой. Комковатые ватные матрасы и перьевые подушки ушли в прошлое: новые спальные принадлежности - современные: холофайбер и качественный упругий поролон. Матрас даже не надо скатывать в рулон – он складывается пополам. Столик увеличился в размере, теперь можно не толкаться локтями вчетвером, на нем сделали выемки для кружек или бутылок – чтобы при движении ничего не опрокинулось и не пролилось. Но самое главное – у каждого пассажира есть личная розетка и usb-разъемы для зарядки гаджетов!

И еще – мелочь, но приятно: теперь верхнюю полку, если она не нужна, можно поднять и прислонить к стене полностью, а не на 45 градусов, как раньше.

Еще из новенького – совершенно не обязательно идти в вагон-ресторан, чтобы перекусить: завтрак, обед и ужин можно заказать с доставкой прямо на место. Кашу, яичницу, свиную поджарку, курицу в сливочном соусе, солянку – да вообще любое блюдо из меню – принесут к обозначенному времени в термоконтейнере.

Кухня в ресторане

Работу поездной бригады контролируют из штабного вагона: в нем едет начальник поезда, электромеханик и сотрудники вагона-ресторана. Здесь же расположены купе для маломобильных граждан, поэтому в штабном вагоне есть подъемник для инвалидных колясок и специально оборудованная туалетная комната, а двери и проходы шире, чем в остальных вагонах. В специализированном купе всего два спальных места – для инвалида и его сопровождающего, причем нижняя полка широкая и снабжена подъемником с обоих торцов, чтобы можно было ехать «полусидя». В купе размещено индивидуальное табло, такое же, как в вагонах, но с дополнительной кнопкой, которая делает его говорящим.

Купе для инвалидов

Кроме того в штабном вагоне есть дополнительные удобства, очень востребованные пассажирами дальних направлений: душевая кабина, гладильная доска и фен.

Согласитесь, в таких условиях можно ехать хоть на край света!