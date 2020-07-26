В Туве перевернулся автомобиль: пострадали 9 человек, погиб пятилетний ребенок

В Туве перевернулся микроавтобус, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 9 человек, ехавшие в нем. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Тыва.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/792728" frameborder="0"></iframe> ДТП в Туве 26.07.2010. Видео ГИБДД Тувы.

Вот что известно на этот час: ДТП произошло сегодня днем, 26 июля, в 19 часов по местному времени (15 ч МСК) на 52-м километре трассы Кызыл – Эрзин, на территории Кызылского района. В автомобиле Toyota Alphard находились десять человек, в числе которых семь детей. По неустановленным пока причинам автомобиль перевернулся. Понадобилась помощь спасателей, чтобы вызволить из салона всех пострадавших. Их доставили в город Кызыл, в республиканскую больницу, где оказывают всю необходимую помощь. К сожалению, пятилетний ребенок скончался, его раны оказались несовместимыми с жизнью.

В пресс-службе тувинской полиции добавили, что за рулем автомобиля находилась женщина 1984 года рождения. Что стало причиной аварии, сейчас выясняется, на месте работают сотрудники республиканской ГИБДД.

Дополнено: предположительно все пострадавшие – граждане Киргизии, две семьи возвращались с отдыха домой с озера Чагытай. Опрокидывание на ровной трассе могло произойти из-за превышения скорости. Маленькие пассажиры перевозились без детских кресел.