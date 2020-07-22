Как устроен пожарный поезд «Пурга»: рукава по 20 метров и водоем на колесах

Как устроен пожарный поезд, может ли он тушить возгорания вдали от железной дороги и зачем его заправляют бензином – об этом и не только рассказали специалисты Красноярской железной дороги во время второй виртуальной экскурсии цикла «Неизвестная железная дорога».

Наверняка среди читателей «КП» есть те, кто видел пожарный поезд, стоящий в депо или даже куда-то едущий. Но, думается, мало кто наблюдал его в работе, и это скорее хорошо. Все-таки огонь – страшная стихия, и лучше бы пожаров не было вообще.

Красноярская железная дорога продолжает виртуальные экскурсии. Фото: пресс-служба КрасЖД

Основное предназначение пожарных поездов – защищать от огня железную дорогу: ликвидировать возгорания в полосе отвода и на других объектах КрасЖД. Но нередко пожарные поезда помогают и бойцам МЧС тушить лесные и степные пожары там, где они могут угрожать безопасности движения поездов, участвуют в ликвидации крупных пожаров в населенных пунктах. Как, например, в 2015 году в Хакасии.

Всего на Красноярской железной дороге четырнадцать пожарных поездов, которые дислоцируются на станциях, равноудаленных друг от друга – чтобы в случае необходимости помощь могла прибыть в любую точку магистрали максимально быстро. Мы отправились на экскурсию на станцию Бугач, где «живет» один из таких поездов.

Для отдыха команды созданы все условия. Фото: пресс-служба КрасЖД

По сути, пожарный поезд – это пожарная часть на колесах, в которой компактно и функционально размещено все необходимое.

Как рассказал заместитель начальника Красноярского отряда ведомственной охраны по пожарно-технической части Олег Воробей, поезд состоит из вагона-насосной станции и двух цистерн, в теплое время года прицепляют еще одну «летнюю» цистерну. Логично: лето – самый пожароопасный период.

Служебные помещения. Фото: пресс-служба КрасЖД

- Боевой расчет поезда – это пять человек: четверо пожарных и машинист насосной установки, - рассказывает Олег Воробей. – В течение пяти минут после поступления вызова они должны занять свои места в поезде и отправиться на место. На рельсах есть правила приоритета: пожарный поезд пропускают в первую очередь, и он мчится с максимально разрешенной скоростью для участка пути, сам поезд может развивать скорость до ста километров в час.

- Боевой расчет поезда – это пять человек: четверо пожарных и машинист насосной установки. Фото: пресс-служба КрасЖД

Боевой расчет располагается в «жилой» части вагона-насосной станции. Вахту несут круглосуточно, поэтому здесь созданы все условия, чтобы люди могли перекусить, отдохнуть и привести себя в порядок: спальное купе, душевая комната, место для приема пищи с электроплитой и холодильником.

МЧС вызывает пожарный поезд на помощь в качестве «водоема». Фото: пресс-служба КрасЖД

Кроме того, в вагоне есть связь с машинистом и МЧС, переносные радиостанции, пожарное и аварийно-спасательное оборудование, средства спецзащиты. Здесь же расположены емкости с пятью тоннами пенообразователя. Сама насосная станция – это две стационарные установки с насосами, оснащенные обычными двигателями внутреннего сгорания, как в автомобиле. Они перекачивают воду из цистерны в пожарные магистрали (рукава). Бак на 70 литров топлива находится в машинном отделении вагона. Если этого не хватит, насос снабжается из резервного 200-литрового бака под вагоном.

Пожарный поезд оснащен установкой комбинированного тушения пожаров «Пурга». Фото: пресс-служба КрасЖД

- Обычно для работы достаточно мощности одного двигателя, но иногда, чтобы обеспечить нужный расход воды, необходимо подключать оба, - рассказывает Олег Воробей. – Поезд оборудован шестьюдесятью рукавами по 20 метров длиной каждый, но это не значит, что мы всегда можем подать воду или пену на 1200 метров, растянув рукавную линию. Многое зависит от рельефа местности: на каждые сто метров линии на ровной поверхности теряется единица давления, а если вода подается «в горку», то на каждые десять метров, а без хорошего напора работа будет неэффективной.

Пожарному поезду всегда дают приоритет в движении. Фото: пресс-служба КрасЖД

Иногда, когда происходит пожар вдали от железной дороги, в труднодоступном месте, где автоцистернам сложно добраться до источника воды, по словам Олега Воробья, МЧС вызывает пожарный поезд на помощь в качестве «водоема». Запасов в его цистернах хватит, чтобы наполнить примерно 50 пожарных автомобилей. «Зимняя» (основная) цистерна вмещает в себя почти 60 тонн воды, «летняя» (дополнительная) еще больше: 73,1 тонны!

В вагоне есть связь с машинистом и МЧС, переносные радиостанции. Фото: пресс-служба КрасЖД

Зимы в наших краях суровые, а как мы помним, температура замерзания воды – ноль градусов по Цельсию. Этого допустить никак нельзя. Поэтому поезд оборудован котлом мощностью 36 киловатт для обогрева цистерн в холодное время. Уровень наполненности цистерны и температура воды выводятся на пульт управления.

Рукава достигают 20 метров. Фото: пресс-служба КрасЖД

Также пожарный поезд оснащен установкой комбинированного тушения пожаров «Пурга», необходимой для пенного тушения. Она как бы смешивает пенообразователь с водой, преобразуя все это в пену. Почему «Пурга», легко понять, если хотя бы раз увидеть ее в работе: в считанные секунды установка покрывает место пожара густыми хлопьями пены.

После каждого выезда инвентарь приводится в порядок, рукава просушиваются, топливный бак наполняется, заправляются водой цистерны. Есть возгорание, нет возгорания – пожарный поезд всегда должен быть в полной боевой готовности.