2020-07-20T18:38:25+03:00
Происшествия

Самолет с десантниками аварийно сел на дорогу в Красноярском крае

Предварительная причина ЧП – неполадки в двигателе [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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Самолет с десантниками аварийно сел на дорогу в Красноярском крае. Фото: ГУ МЧС России по региону.Самолет с десантниками аварийно сел на дорогу в Красноярском крае. Фото: ГУ МЧС России по региону.
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В Ермаковском районе Красноярского края аварийно сел самолет с пожарными десантниками. Это Cessna 177, легкое судно общего назначения, принадлежащее лесопожарному центру. На борту находились двое сотрудников, рассказали в пресс-службе МЧС России по региону.

По предварительной информации, когда самолет был в воздухе, у него начались неполадки с двигателем. Поэтому пилот принял решение о вынужденной посадке. Воздушное судно приземлилось в 17.35 (по местному времени) на дорогу возле села Семенниково. Все прошло благополучно, никто не пострадал. На место посадки отправили опергруппу специалистов.

Предварительная причина ЧП – неполадки в двигателе. Фото: ГУ МЧС России по региону.

Предварительная причина ЧП – неполадки в двигателе. Фото: ГУ МЧС России по региону.

Напомним, из-за жаркой погоды 3 июля в лесах Красноярского края был введен режим ЧС. Поскольку большинство возгораний возникают в труднодоступных территориях, где почти нет дорог, пожарных туда доставляют авиацией. Также при необходимости используется самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков.

На место посадки отправили опергруппу специалистов. Фото: ГУ МЧС России по региону.

На место посадки отправили опергруппу специалистов. Фото: ГУ МЧС России по региону.

На дороге в Красноярском крае аварийно сел самолет..Видео: ГУ МЧС России по Красноярскому краю.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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