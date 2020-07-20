«Плавать не хочет, бегает в стае»: в Красноярском крае спасенный во время сплава утенок считает себя собакой

На вид утка. Перья, клюв, крылья – все при нем. Но в душе – собака! Кличка – Боцман. Плавать, нырять – все не его. А вот на разборки с котами – пожалуйста!

В семью руководителя туристического клуба «Сапсан» птенец огаря (его еще называют красная утка) попал в конце мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="638" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/791523" frameborder="0"></iframe> Плавать утенок не очень любит.Евгений Сапрыкин

Евгений Сапрыкин живет в селе Шушенское. Во время сплава по Енисею остановился на одном из островов в местечке «Синий камень» на ночевку. В заводи обитала стая уток. Утром, когда выплывал на лодке из протоки, заметил посреди реки необычайное оживление. Птицы беспокоились, громко кричали, ныряли. Будто искали что-то.

С Сергеем утенок готов хоть на край света! Фото: личный архив

- Ну, я мимо проплыл, значения не придал, - вспоминает Евгений. – Примерно через километр смотрю - комочек пушистый плывет. Сначала значения не придал, потом заинтересовался, ближе подошел, смотрю утенок. Думал, что мертвый. Собрался отплывать, но что-то дернуло меня остановиться. Поближе подплыл, а он глазом моргнул. Вытащил я его, и полчаса в руке его держал. Грел. В одной - весло, в другой – он, совсем махонький. Но ожил он, уже через полчаса по лодке прыгал у меня. Хотел вернуть, но обратно против течения у меня возможности не было выгрести.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/791525" frameborder="0"></iframe> Боцман на сплаве.Личный архив героя публикации

Пришлось везти утенка домой. Семья приняла нового питомца с восторгом. Сам он тоже оказался не из робких. Сразу пробежался по всем комнатам. Жена Евгения с дочкой засели за интернет, чтобы узнать, чем он питается и образ его жизни в природе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/791519" frameborder="0"></iframe> Утенок реагирует на команды.Евгений Сапрыкин

Вычитали:

«Водоплавающая птица семейства утиных, родственная пеганке. У них характерно оранжево-коричневое оперение, при этом голова имеет более светлую окраску. Крылья белые с черными маховыми перьями. Красные утки хорошо плавают, а в полете выглядят тяжелыми, больше похожими на гусей, чем на уток. Их голос - громкий крик, похожий на гогот гусей».

У Боцмана даже есть свои игрушки Фото: Евгений Сапрыкин

Пока собирали птенцу червей, сыпали зерно, наливали воду, он освоился и сдружился с собаками. Их у Евгения две: пражский крысарик Люська и метис пуделя курчавый Борзик. Получилась стая. А вот с котом Борькой дружба не задалась. Добыча – подумал он и хотел куснуть. И получил от того клювом в глаз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/791521" frameborder="0"></iframe> Собаки играют с утенком.Евгений Сапрыкин

- Назвал его Боцман, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Евгений. – Мне помощник нужен был на сплавах, ну и вот… Только плавать учиться он не хочет, бегает с собаками в стае. И за мной ходит по пятам, боится снова потеряться. Бывает, возьмешь его на руки, а он голову на плечо положит и что-то щебечет.

Огаренок спит в кроватке с Люськой Фото: Евгений Сапрыкин

Боцман за лето вырос, поменял свой пушок на красивые оранжевые перья. Важно ходит по огороду сам и выискивает земляных червей. Что с ним будет дальше?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="638" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/791527" frameborder="0"></iframe> Утенок ест из собачьей чашки.Евгений Сапрыкин

В идеале – вернуть в свою среду, к сородичам. Огаря с этой целью часто вывозят на озеро, реку. Но он не уплывает. Нырнет и сразу к берегу.

Прогулка Фото: Евгений Сапрыкин

Не хочет уходить от людей. Да и местные орнитологи говорят, что уже поздно. Сейчас птенцу строят вольер. А специалисты советуют, как лучше обустроить птичий дом, чтобы в морозы Боцман чувствовал себя уютно.

Боцман вырос и очень изменился Фото: Евгений Сапрыкин