Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 17 июля 2020 года: заболели 129, умерли 5

По данным оперативного штаба на 14 часов 17 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае возросло до 11 149 человек. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 129 человек, из них 25 в Красноярске. Таким образом, темп прироста составил 1,2%.

Новая коронавирусная инфекция охватила 61 город и район края. За период пандемии врачи вылечили 8 083 (+ 373 за сутки). Погибли 256 (+ 5 за сутки).

Данные по районам.

Под медицинским наблюдением на дому 2 068, в том числе за последние сутки взято 158. Снято с контроля за последние сутки 153.

Всего проведено тестов на коронавирус 519 041.

Круглосуточная горячая линия 8 800 100 56 53.