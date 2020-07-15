Не сидеть без дела

Капитан корабля

Не секрет, что многое в стране, городе, организации зависит от руководителя. И, несмотря на то, что команда играет не последнюю роль, от того, насколько грамотно ведется организация политики или бизнеса зависит львиная доля успеха. Так, председатель совета депутатов и экс-глава Зыковского сельсовета Березовского района на своих постах зарекомендовал себя не только как грамотный управленец, но и решал социально значимые задачи, которые до этого не решались десятилетиями:

-Я считаю, что самое главное - не где ты живешь, а как ты работаешь, - говорит Максим Яковенко. – Очень много зависит от руководителя. Мне, например, если не видно показателей, то можно считать работу пустой. Не люблю сидеть в кабинете, стараюсь больше находиться среди людей, на улице, поэтому не люблю, когда другие сидят без дела. К сожалению, некоторые такого темпа не выдерживают. За предыдущие пять лет мы сделали очень много. Самое важное - открытие нового детского сада, поэтому очередей в дошкольное учреждение у нас практически нет. Не менее значимое событие – строительство дороги Зыково-Кузнецово. наши центральные улицы - Школьная и Клубная являются транзитными и по ним идет огромные потоки автомобилей. Раньше дороги были в очень плохом состоянии, местные жители постоянно жаловались, что пыль и копоть оседают везде - на деревьях, на высаженные в огородах растения, в домах, сейчас ситуация в корне изменилась.

Председатель совета депутатов и экс-глава Зыковского сельсовета Максим ЯковенкоФото: Мария ЛЕНЦ

Будни села

В планах администрации строительство объездной дороги, которая селу жизненно необходима. Проблема в том, что для въезда в село Зыково нужно пересечь железнодорожный переезд, который часто бывает закрыт. Из-за этого в село часами не может проехать ни одна экстренная служба. В этом году уже запланировано краевым бюджетом на разработку документации на строительство объездной дороги 104 миллиона рублей. В 2022 году работы по строительству объездной дороги обещают начать.

К сожалению, другие большие проекты пока заморожены из-за сложной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Строительство новой школы отодвинуто на неопределенный срок:

- Школа нам очень нужна, - переживает Максим Яковенко. - Численность населения увеличивается за счет того, что мы являемся пригородом Красноярска. Многие переезжают к нам на постоянное место жительства из Красноярска. Если в прошлом году первых классов было четыре, то в этом году их уже пять.

Переезд, из-за которого въехать в Зыково порой бывает невозможно по несколько часовФото: Мария ЛЕНЦ

Загадочная Черная Сопка

Еще один грандиозный проект – пока только далеко идущие планы. Строительство экопарка и большого жилого комплекса недалеко от Черной Сопки – древнего потухшего вулкана. Это поразительное по красоте место, давно интересует инвесторов. Овеянная преданиями зыковская достопримечательность могла бы стать интересным туристическим маршрутом. Говорят о том, что у подножия горы можно найти десятки источников воды, наделенных удивительными чудодейственными свойствами, а вода во всех по вкусу совершенно разная. Существует даже легенда, что здесь есть подземное озеро, наполненное слезами местной девушки из-за неразделенной любви.

Храм Святого Архангела Михаила - гордость местных жителейФото: Мария ЛЕНЦ

Дорога к храму

Еще одна достопримечательность села – православный храм. И тоже с удивительной историей и судьбой. Под храмом недавно, совершенно случайно, обнаружили подземное озеро. Решили чуть углубить трубу, а нашли озеро. Сейчас этой водой наполняют купель. И свойства воды на самом деле удивительные. Отец Андрей (Беляев), настоятель храма рассказывает, что эта вода после омовения в купели, испаряется с тела моментально.

Храм Святого Архангела Михаила - гордость местных жителей. В церкви несколько икон мироточат уже много лет. К отцу Андрею едут отовсюду - он единственный в Восточной Сибири проводит обряд отчиток, избавляющий от болезней физических и душевных (психических).

В храме Святого Архангела Михаила несколько икон мироточат уже много летФото: Мария ЛЕНЦ

Освещение и дорога всем миром

Не только радостей, но и проблем в селе достаточно. Так, головная боль местной власти - проселочные дороги и освещение:

- Мы в прошлом году сделали освещение на центральных улицах, по которым транзитом идет большой поток автомобилей, - поясняет максиму яковенко. - освещение там было очень плохое, что небезопасно для пешеходов. И мы решили вступить в программу местных инициатив. Вы даже не представляете, как было трудно убедить людей отдать средства - проводили собрания, много было выслушано. мы создали несколько инициативных групп, в нее вошли депутаты и активные местные жители. депутатский корпус два раза сдавал личные сбережения на освещение. очень трудно было убедить предпринимателей. тем не менее, мы всех убедили и собрали необходимые средства. Мы предложили населению сдавать по 100-300 рублей, некоторые сдавали по тысяче, понимая, что они сами и их дети будут в большей безопасности. Все получилось хорошо, но это было очень трудно. Наши жители сейчас хорошо принимают инициативы власти и сами предлагают те или иные идеи.

Под храмом недавно, совершенно случайно, обнаружили подземное озеро. Сейчас его водой наполняется купельФото: Мария ЛЕНЦ

Память сердца

Недавно в центре поселка установили памятник Воинской Славы:

- Празднование Дня Победы в этом году у нас было самым запоминающимся, - рассказывает Максим Яковенко - Совет ветеранов, с которым мы сейчас очень дружим, предложил поздравить наших ветеранов, именно 9 мая. Из-за коронавируса никаких шествий мы, конечно, не устраивали, но получилось еще лучше. Наши ветераны жили по соседству на одной улице - окно в окно. Я очень рад, что мы успели поздравить наших героев войны. Один из ветеранов – Колеватых Александр Алексанрович, к сожалению, не дожил до официального празднования Дня Победы. Мы устроили мини-парад прямо под балконами ветеранов. Во время праздника над нами пролетали три самолета с георгиевскими лентами. Пилоты с Кузнецовского аэродрома тоже захотели принять участие в нем.

Есть в селе и свое молодежное волонтерское объединение - "Зыковские соколы". Приводят в порядок территории у подножия Черной сопки. Помогают пожилым односельчанам. У "соколов" сейчас есть собственное помещение, где им администрация помогла сделать ремонт. Есть также в селе Клуб патриотического воспитания детей и молодежи. Там на общественных началах работают ветераны боевых действий:

- Мы приобрели ребятам за свой счет инвентарь военно-патриотического назначения, чтобы они могли заниматься - рассказывает Максим Яковенко.

Есть в селе и свое молодежное волонтерское объединение - "Зыковские соколы"Фото: Мария ЛЕНЦ

Сейчас, в период самоизоляции, нелегкие времена для всех. Поступления в местный бюджет резко сократились. Основную его долю составляют имущественные и земельные налоги. Если бы не помощь краевых И районных властей, то селу пришлось бы очень туго. Однако жизнь не замирает. Село живет, развивается и ставит перед собой все новые цели.

Недавно в центре поселка установили памятник Воинской СлавыФото: Мария ЛЕНЦ

НАША СПРАВКА

Село Зыково в десяти километрах от Красноярска обязано своим названием казаку Дементию Зыкову, который за славные подвиги был награжден землею. Оно было заложено еще в 17 веке. В этом году село празднует свой 390-летний юбилей. А начиналось поселение с одного шалаша, где казак стал жить с семьей. Сейчас Зыково большое село, с заасфальтированными дорогами и хорошо развитой инфраструктурой.