Где ночуют электрички?

Первая экскурсия – в цех Красноярской дирекции моторвагонного подвижного состава, которая обслуживает и эксплуатирует пригородные поезда. Все знают, что поезда состоят из локомотива и вагонов. Но электричка другое дело: у электрички две «головы», в каждую сторону смотрит кабина управления. А движение обеспечивается за счет так называемых моторных вагонов. Цех - это, собственно, свой отдельный «дом» для электричек. Здесь их моют, проверяют работоспособность систем, чинят неисправности.

В депо электрички моют, проверяют, чинят неисправности. Фото предоставлено КрасЖД

-По регламенту электропоезд должен проходить плановый осмотр примерно через 4000 километров пробега – это расстояние от Красноярска до Казани, - рассказывает машинист-инструктор Алексей Смоляк.

Новые вагоны – это космос и снаружи, и внутри. Фото предоставлено КрасЖД

Сейчас по Красноярской железной дороге «бегает» несколько поколений электричек – это и знакомые многим с детства «круглые» ЭР9П, которые постепенно выводятся из оборота, и ЭД9, выпускавшиеся с конца 90-х годов, и новейшие модели ЭД9Э и ЭП3Д. Расшифровывается как «электропоезд пригородный 3-го поколения, Демиховский», то есть построенный на Демиховском машиностроительном заводе. Узнать легко по обтекаемой, летящей форме кабины и яркому красно-оранжевому цвету. Таких суперсовременных поездов на магистрали сейчас девять.

Чистота и санитарная обработка вагонов - всегда, не только в период коронавируса. Фото предоставлено КрасЖД

Те, кто давно не ездил на электричках, будут приятно удивлены. Новые вагоны – это космос и снаружи, и внутри: они сочетают в себе комфорт для пассажира, удобство управления для локомотивной бригады и новейшие цифровые технологии. Мягкие кресла, климат-контроль с автоматическим управлением, который сам решает, нагревать или охлаждать воздух. Лампы обеззараживания, большой тамбур с креплениями для велосипедов, просторный туалет, адаптированный для людей с ограниченными возможностями, крытые утепленные межвагонные переходы.

Современные электрички удивляют и дизайном, и простором, и комфортом. Фото предоставлено КрасЖД

Чаще всего такие составы можно встретить на маршрутах городской электрички в Красноярске. А в Дивногорск ходят специальные туристические поезда, вагоны в них похожи на салон самолета, есть уютные места со столиками.

Игравшие в плейстейшн в такой кабине не растеряются: поезд управляется джойстиком. Фото предоставлено КрасЖД

Не забыли создатели новейшей электрички и о комфорте машинистов. Игравшие в плейстейшн в такой кабине не растеряются: поезд управляется джойстиком. Передвинул ручку в одну сторону – включилась тяга, в другую – пошло преобразование тока, переменного в постоянный.

Машинисту в работе помогает «КЛУБ» – комплексное локомотивное устройство безопасности, в памяти которого данные обо всех светофорах на маршруте, особенностях пути и рельефа, разрешенные скоростные режимы и много другой важной информации. Благодаря современным средствам железнодорожной автоматики и телемеханики «КЛУБ» не только «помнит» профиль дороги, но и в режиме реального времени получает информацию о том, что происходит на маршруте.

Все происходящее в вагонах фиксируется на камеры. Фото предоставлено КрасЖД

Кстати, на линиях Московского центрального кольца начали испытывать новейшую систему автоведения, когда поездом управляет не машинист, а автоматика. Но все же в управлении пригородными электричками без человека пока не обойтись.

- В первую очередь, по соображениям безопасности, – говорит Алексей Смоляк. – Машинист и особенно помощник машиниста всегда контролируют посадку и высадку пассажиров, чтобы никого не зажало дверьми, чтобы никто не оказался в «мертвой зоне», перебегая пути перед поездом. Конкретно для модели ЭП3Д «мертвая зона» – пять метров перед кабиной машиниста, и это требует особого внимания и личного контроля.

Туалеты приспособлены для маломобильных граждан. Фото предоставлено КрасЖД

Пожалуй, самое неожиданное открытие – тот факт, что вагоны электрички в нужном порядке и количестве составляет не маневровый тепловоз, а… автомобиль ТМВ-2 (тяговый маневровый модуль), изготовленный на базе «Урала». Такая машина может ездить и по дорогам, и по рельсам. Тягач заезжает на рельсы, выпускает «железнодорожные» колеса – и готов к работе. Собственно, от «Урала» у него только база. Кабина точно такая же, как у локомотива, и даже гудок «паровозный»: тонкий и пронзительный. 150 «лошадей» на дизельном топливе могут спокойно тянуть за собой самую длинную электричку из десяти вагонов. Такие выходят на работу в выходные дни и праздники, когда пассажиров становится намного больше.

Вагоны электрички в нужном порядке составляет не маневровый тепловоз, а… автомобиль ТМВ-2. Фото предоставлено КрасЖД

Любопытно

Первые электрички в Красноярске появились в конце пятидесятых годов, сразу же после электрификации железной дороги. Тогда же горожанам начали давать приусадебные участки в пригороде, и электрички в основном занимались перевозкой дачников.