2020-07-13T13:53:53+03:00
Общество

8 часов без остановки: в разгар лета в Красноярском крае выпал снег

Редкое явление наблюдали в Саяно-Шушенском заповеднике [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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В разгар лета в Красноярском крае выпал снег. Фото: С. ФОМИН, Саяно-Шушенский заповедник.В разгар лета в Красноярском крае выпал снег. Фото: С. ФОМИН, Саяно-Шушенский заповедник.
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Невероятно, но случилось: в разгар лета в Красноярском крае выпал снег. Редкое явление наблюдали сотрудники Саяно-Шушенского заповедника.

Настоящая аномалия, удивляются они. Уже с середины апреля в заповеднике установилась жара – до плюс 30 градусов. А в июле – вдруг сюрприз от зимы – снегопад! Что ни говори, после знойной весны лето оказалось капризным: каждый день дожди, грозы, еще со шквалистым ветром и градом. Непогода бушевала так, что кое-где в Шушенском районе ветром снесло постройки, градом, как дробью, побило посадки, были и подтопления.

Летний снег выпал в Красноярском крае..Видео: Саяно-Шушенский заповедник.

А на севере заповедника – в верховья реки Голая – на днях выпал снег. Валил хлопьями почти 8 часов без перерыва, поразились инспекторы. Земля была укрыта 5-сантиметровым слоем снега. Причем на улице в этот момент было чуть теплее нуля градусов.

- Примечательно, что перед снегом несколько дней шли дожди, - отмечают в заповеднике. – Понятно, что радости от такой погоды немного. А тут еще и снегопад! С другой стороны: кто может похвастаться, что летом прогулялся под пушистыми хлопьями, согласитесь?

По словам научных сотрудников, снег в июле – особенно на высоте около полутора тысяч метров над уровнем моря – это нечто уникальное. Конечно, белая «шуба» быстро растаяла, зато сколько удалось сделать редких фото и видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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