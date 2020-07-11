«В шляпе прадеда – Василия Сурикова»: неизвестные фото Никиты Михалкова обнаружили красноярские музейщики

Редкие фото Никиты Михалкова обнаружили красноярские музейщики. Фото: музей-усадьба Сурикова в Красноярске.

Неизвестные фотографии Никиты Михалкова и его дочерей обнаружили в музее-усадьбе Сурикова в Красноярске. Всего два снимка, один из 80-х, другой из 90-х, но сколько здесь эмоций!

Напомним, Никита Сергеевич происходит из знаменитого рода. Его прадед по материнской линии - художник Василий Суриков, автор картин «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Степан Разин», Переход Суворова через Альпы», «Меньшиков в Березове» и других. Русский живописец, автор масштабных полотен, родился в Красноярске в 1848-м году. Кстати, был из казаков.

В этой старинной казачьей усадьбе в самом центре Красноярска родился Василий Суриков. Фото: музей-усадьба Сурикова в Красноярске.

Много лет спустя старинная усадьба, где появился на свет художник, стала его музеем. Она находится в самом центре Красноярска – на улице Ленина (бывшей Качинской, затем Благовещенской). Здешняя коллекция – третья по числу подлинников Сурикова, их тут больше ста. Пейзажи, портреты, этюды к историческим полотнам.

Внутреннее убранство дома Суриковых. Фото: музей-усадьба Сурикова в Красноярске.

Есть в музее и фотоархив. Так вот перебирая его, сотрудники наткнулись на две неизвестные раньше фотографии, датированные 80-ми и 90-ми годами. Обе сделаны в усадьбе - прилетая в Красноярск, Никита Сергеевич не упускал случая прикоснуться к своим корням. А заодно не отказывался от того, чтобы его запечатлели на земле предков.

Итак, на первом режиссер позирует с зонтиком и шляпе своего прадеда. Это 1983-й год. А на втором – уже из 90-х – примеряет тот же головной убор на свою дочь. В кадре они втроем: Никита Михалков, Анна и Надежда.

Анна Михалкова в шляпе прапрадеда. Фото: музей-усадьба Сурикова в Красноярске.

- Живая история, вот это класс! – откликнулись соцсети. – Ждем реакции представителей известного семейства.

К слову, в семье Никиты Михалкова принято давать внукам имена, как у знаменитых предков. Разумеется, есть среди них и Василий - в честь Сурикова.

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Это большая развернутая автобиография, лирично названная «Территория моей любви». Книга личная и даже откровенная, насколько может быть откровенным жизнеописание самого известного сегодня режиссера России, которое, не исключено, еще долго будут рассматривать под микроскопом - интересно же, как видит сам себя и свою жизнь Никита Сергеевич. Судя по узнаваемым авторским интонациям, посторонние «сочинители» к этому труду не допускались. Начинается книга с главы «Корневая система», рассказывающей о предках Михалковых-Кончаловских, среди которых были сподвижники Дмитрия Донского и Ермака, бояре Ивана Грозного и художник Василий Суриков. Потом автор описывает свое детство, учебу, армейскую службу, рассказывает о матери и отце, о любви к Анастасии Вертинской и нынешней жене Татьяне. О детях, конечно. И о том, как кино снимал. Особую ценность книги составляют уникальные фотографии из семейного архива Михалковых. С разрешения автора и издательства «ЭКСМО» наша газета публикует отрывок из автобиографии, где Никита Михалков описывает свои отношения с братом Андреем Кончаловским (подробнее).

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