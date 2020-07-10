2020-07-10T12:25:15+03:00
Происшествия

15 лет ждала наказание убийцы сына: мать расстрелянного в Хабаровском крае указала на Фургала

Женщина уверена, к гибели родного человека имеет отношение хабаровский губернатор [эксклюзив kp.ru]
Ася ЖУКОВА
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Мать расстрелянного в Хабаровском крае указала на Фургала. Фото: Сергей БОБЫЛЕВ/ТАСС.Мать расстрелянного в Хабаровском крае указала на Фургала. Фото: Сергей БОБЫЛЕВ/ТАСС.
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Темой номер один в России остается дело Сергея Фургала. Напомним, хабаровский губернатор задержан прямо на рабочем месте и тут же отправлен в Москву спецбортом. Главу края (а в прошлом и депутата Госдумы) подозревают в организации, как минимум, двух убийств и одного покушения в двухтысячные. Ему уже предъявлено обвинение.

Корреспонденту «КП» удалось дозвониться до матери одной из жертв, 27-летнего Романа Сандалова из села Лермонтовка (это километрах в 200 от Хабаровска).

Женщина напрямую заявила: наказания убийцы сына она ждала 15 лет. Писала во все инстанции. Дело сдвинулось с мертвой точки только сейчас.

… Романа убили 19 октября 2004 года – из-за металла. Тогда она еще не знала, именно Фургал держал в Лермонтовке филиал по приему лома. Сандалов с друзьями собрал грузовик металла, привез, но им не заплатили. Тогда забрали все обратно. Приемщик пожаловался Фургалу. А через несколько дней в село нагрянула группа парней с оружием. Романа нашли и выстрелили в спину из «Сайги» - почти в упор, там не было и двух метров. Врачи сделали все, чтобы его спасти. Но он умер в больнице.

По словам Натальи Георгиевны, на курок нажал Журавлев, водитель и подручный Фургала. Возбудили уголовное дело по статье «Убийство», но вскоре переквалифицировали… как «Причинение смерти по неосторожности». Дальше – ожидаемо, Журавлев очень скоро вышел по УДО и вернулся в команду Фургала. Есть сведения, что он был в ней до самого задержания губернатора…

Сейчас бывшие подельники дают показания на Фургала. Называют именно его заказчиком кровавых расправ. А что же мать?

- Я 15 лет писала! И спустя 15 лет что-то проявилось, - в сердцах повторяет женщина. - Я уже устала, мне постоянно звонят, приезжают.

Там же не только мой сын был убит. Скоро суд. Надо понять, что будет, чтобы знать – стоит бороться или нет. Извините-извините, я устала, не хочу, правда… Но, если будет какое-то наказание, буду только рада.

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Сегодня утром (по местному времени) прямо на своем рабочем месте был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. В данный момент известно, что:

- Дело против чиновника возбудили и расследуют в Главном следственном управлении СК РФ. Фургала обвиняют ни много ни мало в организации заказных убийств бизнесменов в 2004 - 2005 годах. “КП” известно минимум о двух жертвах (подробнее).

Задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала.Сергея Фургала задержали прямо на рабочем месте. Его заподозрили в организации убийств бизнесменов в 2004 - 2005 годах

ИСТОЧНИК KP.RU

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