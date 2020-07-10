15 лет ждала наказание убийцы сына: мать расстрелянного в Хабаровском крае указала на Фургала

Темой номер один в России остается дело Сергея Фургала. Напомним, хабаровский губернатор задержан прямо на рабочем месте и тут же отправлен в Москву спецбортом. Главу края (а в прошлом и депутата Госдумы) подозревают в организации, как минимум, двух убийств и одного покушения в двухтысячные. Ему уже предъявлено обвинение.

Корреспонденту «КП» удалось дозвониться до матери одной из жертв, 27-летнего Романа Сандалова из села Лермонтовка (это километрах в 200 от Хабаровска).

Женщина напрямую заявила: наказания убийцы сына она ждала 15 лет. Писала во все инстанции. Дело сдвинулось с мертвой точки только сейчас.

… Романа убили 19 октября 2004 года – из-за металла. Тогда она еще не знала, именно Фургал держал в Лермонтовке филиал по приему лома. Сандалов с друзьями собрал грузовик металла, привез, но им не заплатили. Тогда забрали все обратно. Приемщик пожаловался Фургалу. А через несколько дней в село нагрянула группа парней с оружием. Романа нашли и выстрелили в спину из «Сайги» - почти в упор, там не было и двух метров. Врачи сделали все, чтобы его спасти. Но он умер в больнице.

По словам Натальи Георгиевны, на курок нажал Журавлев, водитель и подручный Фургала. Возбудили уголовное дело по статье «Убийство», но вскоре переквалифицировали… как «Причинение смерти по неосторожности». Дальше – ожидаемо, Журавлев очень скоро вышел по УДО и вернулся в команду Фургала. Есть сведения, что он был в ней до самого задержания губернатора…

Сейчас бывшие подельники дают показания на Фургала. Называют именно его заказчиком кровавых расправ. А что же мать?

- Я 15 лет писала! И спустя 15 лет что-то проявилось, - в сердцах повторяет женщина. - Я уже устала, мне постоянно звонят, приезжают.

Там же не только мой сын был убит. Скоро суд. Надо понять, что будет, чтобы знать – стоит бороться или нет. Извините-извините, я устала, не хочу, правда… Но, если будет какое-то наказание, буду только рада.

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