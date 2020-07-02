2020-07-02T12:14:30+03:00
Общество

Прогноз погоды на июль-2020 в Красноярске: жара до плюс 35 и грозы

Какой будет погода в июле 2020 в Красноярске и крае, рассказали специалисты
Ася ЖУКОВА
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Прогноз погоды на июль-2020 в Красноярске.Прогноз погоды на июль-2020 в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Аномально жаркий май, максимально капризный июнь… А какая погода ждет красноярцев в июле 2020-го? Об этом рассказал главный синоптик Гидрометцентра Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Владимир Еремин в ходе традиционного брифинга в пресс-центре медиахолдинга «Комсомольская правда – Красноярск».

Итак, по прогнозам специалистов, июль тоже задаст жару! В первой и третьей декаде месяца воздух прогреется до плюс 30-35 градусов. Прохладные дни (до плюс 18-23) возможны только во второй декаде. В целом же средняя температура июля плюс 20-22, что на 1-2 градуса больше обычного. Хорошо, что сухим месяц не будет. Довольно часто обещают умеренные дожди, а порой и грозы.

Что касается рисков ЧС в июле, о них поведал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (по государственной противопожарной службе) Алексей Богданов.

Понятно, что в жаркие дни многие жители Красноярска и края отправятся отдыхать к воде.

- Особое предупреждение любителям сплавов: одними из самых опасных мест в крае являются реки Курейка, Казир и Кизир, - отметил Алексей Богданов. - Пороги и перекаты в них имеют высокую категорию сложности. Много происшествий происходит и на более спокойных реках, таких как Мана, Ангара и Рыбная. Всех организаторов сплавов просим сообщать сроки и маршруты по телефонам: 101 или в КГКУ «Спасатель» 211-95-88. Помните, что во время сплава запрещено употреблять алкоголь, снимать спасательный жилет, нырять с плота в воду.

КОНКРЕТНО

На территории края планируется открыть 27 пляжей. Проведено освидетельствование и допущены к эксплуатации только 5 из них. Это пляж озера Семирадское в Емельяновском районе, пляж на Терентьевском карьере в Березовском районе и три пляжа на карьерах Зеленогорска. Но разрешения от властей пока нет. То есть купаться здесь еще нельзя!

Если вы стали участником или свидетелем ЧП на воде или сами оказались в непростой ситуации, звоните на единый номер вызова экстренных служб «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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