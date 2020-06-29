В Канске женщина вызвала спасателей вытащить из воды надувной круг ценой в 500 рублей

История, которая произошла в Канске в минувший четверг, 25 июня, выходит за рамки привычного представления о том, зачем некоторым людям нужны спасатели. Судите сами. Жительница Канска вместе со своей 11-летней дочерью отдыхала на берегу карьера под названием Бородуха. Водоем небольшой, старый, местами заболоченный и поросший камышом. В какой-то момент мама с дочкой не заметили, что надувной круг ветром и течением отнесло от берега к камышам.

А вот что было дальше. По информации спасателей, мама позвонила им и описала ситуацию так: надувной круг унесло в камыши, девочка решила его достать и провалилась в ил, сама выбраться не может. Нужна помощь, чтобы вызволить ее. Спасать ребенка на озеро приехали четыре сотрудника Канского поисково-спасательного отряда на машине, с гидрокостюмами. В ежедневной сводке, которую составляет КГКУ «Спасатель», такие спасоперации описываются лаконично: «Требуется помощь... помощь оказана».

В соцсетях спасателей за работу искренне благодарили: молодцы. Однако выяснилось, что информация не соответствует действительности. Мать девочки осталась недовольна: «вот как они все перевернули» (видимо, это реплика как раз в адрес спасателей).

И расписала: «Они нам достали только круг! А девочка дочка моя была со мной на берегу, мы их ждали! Ребенок по приезду спасателей был на берегу! Она сама вышла и не тонула в болоте!»

Карьер Бородуха. Фото: "ЧП Канск"

То есть спасателей мама вызвала, потому что ей жалко стало надутый кусок синтетики ценой в 500 рублей: «Ребенку только купила (500 рублей, а у меня не настолько позволяет зарплата, чтобы каждый день их покупать) она и расстроилась, что не хотелось его потерять». Сама за ним, значит, не полезла, но позвонить на номер 112 – это, получается, для нее в порядке вещей.

Разочарованные подписчики раскритиковали маму за потребительское отношение к работе экстренных служб (орфография сохранена):

- А написана благодарность за спасение КРУГА! Вот так ценности у людей...

- Т.е. вы их вызывали на спасение круга? Ну развлеклись, молодцы.

- Ну вызывать спасателей ради «спасения круга», полный бред. 500 рублей и жизнь человека. А если в это время не было бы больше машин, все были на вызовах. А кто-нибудь бы тонул или ещё что-нибудь, всякое бывает.

- А самой мамке сплавать не судьба была, интересно? Она бы еще пожарных вызывала на зажженную спичку.

- Вам за это надо штраф дать! и заставить оплатить солярку или что там они в моторки льют!! 500 рублей, жалко стало... а если б дочь утонула не жалко? Небось орала на неё лезь доставай, раз проворонила молодец! Возьми с полки пирожок.

Женщина не скрывает: опасности не было, просто жалко надутый круг из синтетики ценой в 500 рублей

Сколько стоит вызов спасателей в денежном выражении?

- Нас об этом все спрашивают, но мы не высчитываем стоимость расходов на каждый выезд, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе КГКУ «Спасатель». – Мы выполняем свою работу: вскрываем замки в дверях, если потерялись ключи, выводим из леса заблудившихся, снимаем туристов со скал или подростков со льдин. Часто достаем утонувших по заявке полиции. Или спускаем из квартиры грузных больных для «Скорой помощи».

Спасатели зачастую снимают с дерева кошек, достают из подвала собак или ловят енотов (хотя что касается животных – делать это совсем не обязаны, но дать им погибнуть будет не по-человечески). А вот выезжать на спасение надувного круга, потому что отдыхающая мама не уследила за ним, это уже перебор.

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