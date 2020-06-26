«Городские цветы» в подарок Красноярску

«Городские цветы» - так называется этот проект -стали подарком «Ростелекома» и красноярских художников при поддержке «Комсомольской правды» в честь Дня города.

Художники расписали зонты, вдохновившись картинами знаменитых земляков – Василия Сурикова, Андрея Поздеева, Тойво Ряннеля.

Каждый зонт – особенный. Авторы выбрали близкие для себя цветочные мотивы из работ художников. К примеру, цветы на зонте Татьяны Матвеевой «повторяют» платок с картины «Анфиса» Василия Сурикова. А зонт Симы Петриковой расписан по мотивам сразу трех картин Андрея Поздеева.

Сложно ли расписывать зонты? Конечно: техника другая, зонт не холст.

- Но я старалась копировать художника, - рассказывает Юлия Иванова, источником вдохновения для которой стала картина Сурикова «Букет в стакане». – Мы привыкли, что наш Суриков – грандиозный, брутальный, а вот его цветы, его акварели очень нежные, трепетные. Надеюсь, у меня получилось передать эти чувства.

- Мне очень нравилось рисовать Тойво Ряннеля, его рябину. Он очень любил Сибирь, ее природу, и это чувствуется, - говорит Лариса Гавришина, художественный куратор проекта «Городские цветы», преподаватель Центра творческого развития и гуманитарного образования. – Идея рисования на зонтиках – отличная, очень авторская. Тем более благодаря Андрею Поздееву, его памятнику, зонт для Красноярска – это символ творчества и радости.

Зонт Юлии Ивановой. Источник вдохновения - «Букет в стакане» Василия СуриковаФото: Мария ЛЕНЦ

- Идея подарить красноярцам и городу не просто очередную красивую локацию, а побудить интерес к творчеству знаменитых художников, которые вдохновлялись Красноярском, стала основой для проекта «Городские цветы», - рассказывает Евгений Петров, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком». – Думаю, у большинства гостей нашего арт-сквера в итоге возникнет желание более детально познакомиться с историей искусства края. В ней множество поводов для гордости каждого из нас.Благодаря развитию технологий сегодня любой желающий может статьтворцом публичного контента. Но в наших принципах – давать абонентам лучшее, осмысленное, достойное их внимания, способствующее развитию, заряжающее позитивом. Данный проект тому подтверждение.

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Особенно эффектно смотрятся «Городские цветы» вечером.Для того чтобы и в темное время суток можно было рассмотреть арт-зонты сделанаподсветка, а чтобы было удобно фотографироваться - специальный подиум.Организаторы надеются, что новый благоустроенный уголок на Маркса, 80, украсит город, станет местом притяжения, достопримечательностью и частью туристических маршрутов. Со временем «Ростелеком» планирует организовать в сквере зону свободногоWi-Fi.А еще есть идеи мини-выставок, краеведческих и искусствоведческих встреч в «Городских цветах».

Вечером у "Городских цветов" включается подсветка

КОНКРЕТНО

«Городские цветы»: флагманский офис «Ростелеком», ул. Карла Маркса, 80.

Организаторы приглашают красноярцев и гостей города в арт-сквер «Городские цветы». Фирменные хештеги проекта:

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