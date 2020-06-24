МЧС не дает вертолет: родственники пропавших на Камчатке моряков из Красноярского края собирают деньги на МИ-8

- Нам говорят, что у команды мало шансов выжить. Что поиски вести нецелесообразно. То есть в открытую нам намекают: «успокойтесь, все погибли»? Не верю, мы все не верим, что наших родных больше нет. Столько людей утаивают от нас информацию, мы всеми правдами и неправдами ее добиваемся, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск Юлия Гусева

В ночь с 13 на 14 июня в Авачинской бухте, это Камчатка, перевернулся самоходный плашкоут (катер) «Тихий». По предварительным данным он перевозил груз на корабль. Не затонул, а именно перевернулся. Его заметили, когда он был уже за пределами бухты, в Авачинском заливе Тихого океана, в 40 километрах от берега. Плавал кверху боком, внутри вода. Но никого из членов экипажа на катере не было. Расстояние до берега – 40 километров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/786761" frameborder="0"></iframe> Камчатка, катер "Тихий" отбуксировали в порт. Видео: Инстаграм juliagusman21.

С катером поступили просто – отбуксировали его в Петропавловск-Камчатский, там им занялись эксперты: по факту крушения катера было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности морского судна».

Но где экипаж?

По предварительной версии там находились четыре человека: Владимир Гусев, Алексей Калмыков, Виталий Серов и Эдуард Чамиашвили. Первые два – жители Минусинского района Красноярского края. Все четверо числятся пропавшими без вести.

- Мы сейчас добиваемся информации всеми правдами и неправдами, - говорит Юлия Гусева. – На самом деле там много свидетелей. Рядом было рыболовное судно «Эмеральда» (возможно, именно для него вез груз «Тихий» - прим. ред.). По Кодексу торгового мореплавания они должны были три дня оставаться на месте и искать потерпевших крушение. Но они ушли оттуда. А хозяин катера «Тихого» - он просто уехал, спрятался и только через месяц собирается вернуться обратно. Наверное, он думал, что все обойдется, но не ожидал, что у ребят такие родственники, что начнут копать под него.

Владимир Гусев и Алексей Калмыков из Минусинского района Красноярского края. Фото предоставлены родными

Владимиру Гусеву и Алексею Калмыкову по 25 лет. В середине мая этого года они поехали на Камчатку, работать вахтовым методом, в первый раз. Были они трудоустроены официально или нет, тоже будет выяснять следствие. Сейчас родным важно найти самих парней. И главный аргумент в том, что они спаслись: когда «Тихий» осматривали, там не было капсулы со спасательным плотом. Плот раскрывается и надувается автоматически, когда попадает на воду, сверху палатка. Он оранжевый – это международный цвет спасателей.

- Этот плот видели рыбаки. Они еще сказали нам: «Мы еще подумали, что за ненормальные решили путешествовать так далеко от суши». И ушли в сторону. Видимо, браконьеры, раз не захотели светиться. И нам свое название не сказали. Но ведь чисто по-человечески могли бы подойти к плоту, узнать, что там и кто там. Сами же сказали, что было очень далеко от земли, - с горечью говорит сестра пропавшего моряка.

Владимир Гусев и Алексей Калмыков из Минусинского района Красноярского края. Фото предоставлены родными

Официально

Пока поиски успехов не принесли. Официальная информация регионального МЧС от 24 июня: за 10 дней были привлечены свыше 70 человек и 20 единиц различной техники – от поисково-спасательных катеров до высокопроходимых вездеходов и беспилотников. С нарастающим итогом обследовано около 800 километров акватории Авачинского залива и прибрежной полосы.

Удалось обнаружить остатки «Тихого», а также документы, баулы и рюкзаки, которые в момент происшествия находились на перевернувшемся судне. Обнаруженные вещи переданы следственным органам. Кроме того, всем проходящим мимо судам два раза в сутки транслируется радиограмма о происшествии, ориентируя их на осуществление попутного поиска.

Побережье Авачинского залива, которое сейчас обследуют с дронами. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Родные считают, что катеров и дронов недостаточно. Нужен вертолет. Однако в распоряжении МЧС региона всего один МИ-8, но его не задействовали. И тогда семьи проявили инициативу. Вертолет МИ-8 они нашли, с владельцами уже договорились. Час полета на нем обходится 212 тысяч рублей. Удалось договориться о скидке за 195 тысяч. И чтобы заправить вертолет под завязку на 3,5 часа, нужно 770 тысяч. Таких денег у семей нет, они объявили сбор через социальные сети. И люди откликаются, нужная сумма скоро будет накоплена.

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