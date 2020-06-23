2020-06-23T09:40:34+03:00
Общество

В Красноярском крае производители перевыполнили планы по майонезу, топленому маслу и икре

Красноярскстат подвел итоги отрасти за четыре месяца 2020 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае производители перевыполнили планы по майонезу, топленому маслу и икреВ Красноярском крае производители перевыполнили планы по майонезу, топленому маслу и икреФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярский край – самодостаточный в плане продовольственного обеспечения регион. Некоторые виды продуктов здесь производят столько, что хватит и себя накормить, и соседям помочь. Например, мы экспортируем за границу мороженое.

К тому же, говорят специалисты Красноярскстата, объем производства за первые четыре месяца этого года увеличился на 2,2 %. Да и в целом по темпам роста этот вид экономической деятельности занял пятое место среди обрабатывающих производств региона.

Итак, для анализа берем показатели по 4-м месяцам 2020 года: с января по апрель. Сравниваем их с аналогичным периодом 2019 года.

По видам продукции это выглядит так:

- майонезы, кетчупы, соусы и другая так называемая прочая продукция – на 108,6 %

- молоко и молочка – 107,8 %

- переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков – 106,6 %

- переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции – 103,5 %.

Было и снижение объемов производства:

- мукомольные и крупяные, крахмала и крахмалосодержащие продукты – 84,1 %

- хлебобулочные и мучные кондитерские изделия – 94%.

А вот как это выглядит по наименованиям продукции

А вот как это выглядит по наименованиям продукции

А вот как это выглядит по наименованиям продукции

ИСТОЧНИК KP.RU

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