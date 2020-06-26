В Красноярске наградили победителей фотоконкурса «Дети, спорт и красота!»

Дата для поздравления победителей фотоконкурса «Дети, спорт и красота!» была выбрана неслучайно. Именно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день. Цель праздника - популяризация олимпийского движения, пропаганда спорта и здорового образа жизни.

Подарки для победителей Фото: Диана ИВАНОВА

В эпоху высоких технологий, современных гаджетов и компьютерных игр роль спорта в жизни детей особенно велика. Спорт – это сила, хватка, настойчивость, решительность, успех и красота! В фотоконкурсе «Дети, спорт и красота!» приняли участие юные спортсмены со всего Красноярского края. На сайте KP.RU были представлены 97 фотографий. И на каждой запечатлен выразительный спортивный момент. Только десять участников смогли попасть в финал. Пять из них – это лидеры голосования, еще пять – обладатели номинации «Выбор редакции КП».

Виктория Лобыкина заняла 1 место в результате голосования Фото: Диана ИВАНОВА

Нам бы очень хотелось собрать всех победителей вместе. Но в условиях сегодняшней реальности, когда действуют ограничительные меры, пришлось каждому выделить отдельное время для поздравлений. Награждение прошло со всеми мерами предосторожности, но от этого не стало менее торжественным.

За Викторию голосовали родные, друзья, знакомые и, конечно, ее футбольная команда Фото: Диана ИВАНОВА

Лидером голосования стала Виктория Лобыкина. Девочка занимается футболом и активно участвует в соревнованиях. В ее спортивной копилке уже несколько наград.

- Мне вдвойне приятно получать поздравления, - заинтриговала Вика, а после добавила: - У меня сегодня день рождения и это замечательный подарок!

Алексей Гусаров серьезно занимается тхэквондо Фото: Диана ИВАНОВА

На втором месте Алексей Гусаров. Он серьезно занимается тхэквондо и даже мечтает стать тренером, а еще замечательно рассказывает стихи.

Третье место занял Александр Мацора. Этот малыш занимается плаванием и уже делает серьезные успехи.

Александр Мацора делает большие успехи в плавании Фото: Диана ИВАНОВА

- Во время самоизоляции мы не можем посещать занятия в бассейне, поэтому тренировки пока проходят в ванной, - рассказали его родители.

На четвертом месте Константин Жовнар, который умеет выделывать невероятные трюки на своем велосипеде.

Константин Жовнар отлично катается на велосипеде Фото: Диана ИВАНОВА

Пятое место у футболиста Арсения Ананьева. В составе своей команды он уже успел завоевать золотую, серебряную и бронзовую медаль.

Арсений Ананьев занимается футболом Фото: Диана ИВАНОВА

Специальной номинации удостоились ребята, чьи фотографии, по мнению редакции «Комсомолки», показались самыми эмоциональными и выразительными.

В спортивной копилке у Арсения уже много медалей Фото: Диана ИВАНОВА

Это 12-летний сноубордист Тихомир Тетерин – покоритель самых крутых склонов.

Активная и очень упорная на спортивных площадках «Чирлидирша» Каролина Колпакова оказалась еще и очень приветливой и веселой девочкой. Каролина рассказала нам, что кроме спорта она еще обожает рисовать!

Каролина Колпакова Фото: Диана ИВАНОВА

Александра Куцейко! Девочка не только серьезно занимается художественной гимнастикой, но еще очень любит заниматься творчеством. Ждем участия Сашеньки и в творческих конкурсах «Комсомолки».

Александра Куцейко серьезно занимается художественной гимнастикой Фото: Диана ИВАНОВА

У совсем юного велосипедиста Артема Колосицына на счету не первая победа с «Комсомольской правдой» - сначала спортивный рекорд был побит в нашем Семейном фестивале «Карапузы на старт!». Так держать, Артем!

Артем Колосицын принимает подарки и поздравления Фото: Диана ИВАНОВА

Савелий Белоцеркович серьезно занимается регби и даже во время одной из игр получил кубок лучшего игрока команды. Гордимся каждой победой наших ребят!

Поздравляем еще раз всех ребят с победой и желаем им вдохновения, сил и удач в покорении новых вершин!

На церемонии награждения «Комсомолка» вместе с партнерами вручили победителям памятные дипломы и замечательные подарки.

Пока Савелий отдыхает за городом, его мама принимает подарки Фото: Диана ИВАНОВА

От медиахолдинга «Комсомольская правда» - познавательные и интересные книги.

От партнера «Яр Лайн» - полезный набор, необходимый сейчас для каждого спортсмена. Эта компания производит инновационные органические удобрения и различные средства бытовой химии, но в свете последних событий запустила в производство новую линейку продукции.

- Мы разработали специальную линию дезинфицирующих средств, чтобы не допустить распространения опасного вируса, – сказала Наталья Абакумова, химик-технолог компании «Яр Лайн». – И сейчас наши подарки, как никогда актуальны, особенно для детей–спортсменов. Ведь, несмотря ни на что, они продолжают тренироваться, а мы хотим, чтобы в этот момент они чувствовали себя в безопасности и всегда были здоровы!

Очень нужная вещь для спортсменов - дезинфицирующее мыло Фото: Диана ИВАНОВА

Еще один партнер фотоконкурса - ООО «ВКУС». Это мясоперерабатывающее предприятие со стажем работы более 15 лет. Ассортимент продукции невероятно большой и представлен в четырех регионах - Республике Хакасия, Красноярском крае, Новосибирской и Иркутской областях. Каждому победителю от компании вручили по большой продуктовой корзине.

Ассортимент продукции ООО «ВКУС» невероятно большой Фото: Диана ИВАНОВА

- Мы всегда стараемся поддерживать различные спортивные конкурсы, - рассказал Дмитрий Леонов, представитель ООО «ВКУС» в Красноярске. – Как и у спортсменов, наша цель – быть лучшими! Рынок мясопереработки достаточно велик, но наша компания делает все, чтобы быть лидером. Наш главный принцип - производить продукцию только достойного качества. Наверное, именно поэтому мы часто становимся обладателями различных наград. Поздравляем ребят с победой и желаем дальнейших успехов!

В завершение хотелось бы поблагодарить всех, кто принял участие в конкурсе «Дети, спорт и красота!» за вашу волю к победе и активную жизненную позицию. Все вы большие молодцы!