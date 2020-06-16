Один против шторма: школьник из Минусинска спас в Крыму тонущего туриста

Этот день 17-летний школьник из Минусинска (Красноярский край) Алексей Чорный запомнит надолго. Август 2019. Парень отдыхал в Крыму – в санатории «Гурзуфский».

Как-то утром отправился на пляж. Но море бушевало – был сильный шторм. Почти никто из отдыхающих не отваживался купаться. Сам Леша сидел на пирсе – не так далеко от полосы прибоя. И вдруг увидел: в воде барахтается мужчина. Как тот заходил в море, парень не заметил. Но было видно: человек в беде - пытается выбраться, но его накрывает одной волной, другой…

И все это на глазах у очевидцев. Кидаться на подмогу не решились даже взрослые. Явный риск для жизни – шторм был жестким. Между тем мужчина терял силы, задыхался, уходил под воду. И все это в течение, может быть, одной минуты.

«Я что-то кричал ему, - вспоминал потом Леша. – Но из-за шума волн не было слышно. А потом прыгнул в воду - не выдержал».

Он - парень подготовленный, занимается дзюдо. Поэтому смог побороть волны, доплыть до утопающего. Когда вытащил на берег, тот уже был без сознания – весь посинел.

Отдыхающие вызвали скорую, подбежали дежурившие на пляже спасатели. Пострадавшего увезли в Ливадийскую больницу. «Еще бы пять минут, и все было кончено, - сказали врачи. – Было бы не откачать».

Не испугался и победил. Фото: Минусинский ОНД.

Но мужчина выжил – благодаря школьнику из Сибири, очутившемуся в нужное время в нужном месте. Позже выяснилось: пострадавший – 43-летний житель Подмосковья Михаил Р. Тот день, когда незнакомый парень шагнул за ним прямо в шторм, мужчина может считать своим вторым днем рождения.

… Недавно Алексей Чорному, кстати, он учится в седьмом лицее Минусинска, вручили награду - медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах». Один против шторма, и победил. Вот это поступок!