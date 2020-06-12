Все было на глазах матери: в Хакасии женщина продала дочек 7 и 8 лет любовнику-педофилу

Без преувеличения чудовищное преступление совершила жительница Саяногорска (Хакасия) вместе со своим любовником. Мать за деньги продала педофилу, с которым встречалась, дочерей 7 и 8 лет, причем тот надругался над детьми прямо на ее глазах, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

Все произошло еще в конце 2012 года. 27-летняя женщина, растившая детей одна, познакомилась с мужчиной. Ему было 46. Начались близкие отношения. В какой-то момент мать привела его в дом, показала дочкам-погодкам. А через некоторое время сожитель сделал ей дикое предложение.

В Саяногорске (Хакасия) вынесен приговор педофилу и матери, продавшей ему двух дочек. Видео: Первое городское (Саяногорск).

«Прямо заявил, что планирует преступление и попросил помочь, пообещав денежное вознаграждение, - пояснили следователи. – И она... ответила согласием».

В один из дней девочек посадили в машину и увезли. А потом – это не укладывается в голове – мать наблюдала, как педофил насилует ее детей. Понятно, для девочек это было тяжелейшей травмой.

54-летнему педофилу дали 22 года колонии строгого режима. Фото: стоп-кадр "Первое городское" (Саяногорск).

Остановить педофила тогда было некому. И он продолжал: в июне 2017-го познакомился в соцсетях с 14-летней школьницей. Настоял на встрече. И снова вступил в связь с ребенком – «совершил иные действия сексуального характера».

Экспертиза показала: мужчина действительно имеет расстройство сексуального предпочтения – гетеросексуальную педофилию. Но он вменяем, то есть прекрасно осознавал, что творил.

На днях в громком деле была поставлена точка. И женщина, и ее сожитель были признаны виновными в двух преступлениях – «Изнасилование, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера». А мужчина еще и в третьем, в отношении школьницы.

И вот итог: продавшей дочек матери дали 20 лет колонии общего режима, а педофилу – 22, причем строгого. С приговором не согласились оба, хотят обжаловать. А что с детьми? Их забрала к себе и взяла под опеку бабушка со стороны отца.