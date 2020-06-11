2020-06-11T13:57:43+03:00
Здоровье

Как работает санитарная авиация в Красноярском крае в условиях пандемии

Всего в авиапарке специального отряда сейчас 13 вертолетов
Ольга КОСТИНА
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Ежедневно в полной готовности к вылету дежурят бригады врачей высшей категории Фото: Авиакомпания СколЕжедневно в полной готовности к вылету дежурят бригады врачей высшей категории Фото: Авиакомпания Скол
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Около двух тысяч вылетов ежегодно делает «воздушная скорая помощь» в Красноярском крае для спасения жизни и здоровья людей. Это позволяет обеспечить доступной и своевременной медицинской помощью самые отдаленные уголки нашего большого региона. Специальный отряд появился в 1939 году, и тогда в его распоряжении было несколько самолетов.

Врачи и пилоты используют средства индивидуальной защиты Фото: Авиакомпания Скол

Врачи и пилоты используют средства индивидуальной защиты Фото: Авиакомпания Скол

Сейчас отделение санитарной авиации базируется в Красноярской краевой клинической больнице. Оно имеет восемь филиалов - в Дудинке, Хатанге, Туре, Байките, Туруханске, Подкаменной Тунгуске и Енисейске. Всего в авиапарке 13 вертолетов - МИ-8, Eurocopter, Robinson, а также самолеты Cessna, Pilatus, Ан-24 и АН-26. Ежедневно в полной готовности к вылету дежурят бригады врачей высшей категории - анестезиологи, травматологи, хирурги, нейрохирурги и врачи других направлений.

Режим работы санавиации стал более напряженным Фото: Авиакомпания Скол

Режим работы санавиации стал более напряженным Фото: Авиакомпания Скол

- В условиях пандемии режим работы санавиации стал более напряженным, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края. - Также теперь все, кто присутствует на борту, в том числе пилоты, используют средства индивидуальной защиты. Впервые в нашем крае стали использоваться и транспортировочные изолирующие боксы для перевозки пациентов с коронавирусной инфекцией.

Стали использоваться и транспортировочные изолирующие боксы Фото: Авиакомпания Скол

Стали использоваться и транспортировочные изолирующие боксы Фото: Авиакомпания Скол

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, всего в мае 2020 года санавиация совершила 191 вылет и эвакуировала 280 больных. За весь прошлый 2019 год в медицинские учреждения Красноярска и центральные районные больницы эвакуировано 3 324 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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