Продление режима самоизоляции в Красноярске в 2020 году: ограничения продлены до 12 июля

Режим самоизоляции в Красноярске и крае продлили до 12 июля. Такое решение было принято оперативным штабом после заслушивания докладов министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, режим полной самоизоляции из-за пандемии коронавируса был введен с 1 апреля. Край прожил в нем практически два с половиной месяца, сейчас впереди - третий. Были закрыты торговые центры, непродовольственные магазины, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Большинство людей отправили на самоизоляцию. Некоторые, в основном сотрудники частных предприятий, лишились источника дохода, потеряли работу.

Тем не менее снятия ограничений пока не будет - ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Красноярске и края продолжает оставаться непростой. Количество зараженных COVID-19 приближается к 6 тысячам, из них вылечили почти треть. Погибли 53 человека.Так что продление режима самоизоляции вполне объяснимо. Сегодня соответствующий указ будет подписан главой Красноярского края Александром Уссом.

АКТУАЛЬНО