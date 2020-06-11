2020-06-11T10:06:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление режима самоизоляции в Красноярске в 2020 году: ограничения продлены до 12 июля

После совещания оперативного штаба принято решение о продлении режима самоизоляции в Красноярске до 12 июля 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Режим самоизоляции в Красноярске и крае продлили до 12 июля.Режим самоизоляции в Красноярске и крае продлили до 12 июля.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Режим самоизоляции в Красноярске и крае продлили до 12 июля. Такое решение было принято оперативным штабом после заслушивания докладов министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, режим полной самоизоляции из-за пандемии коронавируса был введен с 1 апреля. Край прожил в нем практически два с половиной месяца, сейчас впереди - третий. Были закрыты торговые центры, непродовольственные магазины, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Большинство людей отправили на самоизоляцию. Некоторые, в основном сотрудники частных предприятий, лишились источника дохода, потеряли работу.

Тем не менее снятия ограничений пока не будет - ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Красноярске и края продолжает оставаться непростой. Количество зараженных COVID-19 приближается к 6 тысячам, из них вылечили почти треть. Погибли 53 человека.Так что продление режима самоизоляции вполне объяснимо. Сегодня соответствующий указ будет подписан главой Красноярского края Александром Уссом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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