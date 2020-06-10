«Врачи сказали, у Арины голубые глазки»: мама рассказала о разлуке с новорожденной из-за коронавируса

Под отделения коронавирусных больных перепрофилируют больницы, госпитали, а еще роддома – будущих мам, у которых выявляют COVID, тоже изолируют от остальных. Невероятно, и еще недавно невозможно было бы себе такое представить, но сразу после появления на свет врачам приходится забирать новорожденных, даже подержать его на руках маме нельзя. Каково это – откровенно рассказала Светлана Димитрович из Красноярска, сейчас она в роддоме, ее малышка – в городской детской больнице. Маленькой Арине скоро исполнится две недели...

Если бы в сентябре прошлого года кто-нибудь сказал Светлане Димитрович из Красноярска, что все будет именно так, не поверила бы. Но безумный 2020-й перевернул все с ног на голову, и Света с мужем и трехлетним сыном неожиданно для самих себя оказались в водовороте невероятных событий.

- Для меня тема детей особенно трепетная, - рассказывает Света.

Ей 40, сидит дома с ребенком, муж – слесарь на крупном предприятии. Из-за проблем со здоровьем у Светы первый малыш погиб при родах. Потом было долгое-долгое лечение, и, наконец, на свет появился Даниил.

Светлана ДимитровичФото: Из личного архива

- Мы как-то просто жили, о еще одном ребенке не думали, - говорит Света. – Врачи сказали, что едва ли получится, мы просто не предохранялись, ну как бы и все. И вдруг, по понятным признакам, возникли подозрения – что, если вдруг?.. Купила тест, самый простой в аптеке – две полоски! Мы просто не поверили, взяли второй – снова две! Потом, конечно, записалась в консультацию, там сделали УЗИ, и оно показало – беременна!

Света сейчас с удивлением вспоминает, как легко они планировали будущее лето. Что поедут все втроем на дачу, папа возьмет отпуск, а трехлетний Даниил будет помогать маме присматривать за сестренкой. Но человек, как говорят, предполагает...

- Самое удивительное, что когда все это началось, и добралось до России, мы реально с Даней не выходили из дома. Можете поверить на слово, тем более я рассказала, почему у меня к таким вещам особенное отношение, перестраховывалась – не то слово!

С начала апреля послушно с сыном сидели в четырех стенах, единственное, крайне редко я ходила на прием в консультацию. Но со всеми мерами предосторожности! Муж, конечно, ездил на работу, но у них транспорт служебный, и только в маске, и, кстати, он уже не раз сдал тест, у него коронавируса нет!

Свету протестировали на COVID, когда стали готовить к плановой госпитализации перед родами. 28 мая взяли анализы, и, как гром среди ясного неба – результат положительный. Со здоровьем, кстати, у нее было все в порядке. Единственная странность – вдруг перестала чувствовать запахи.

- Открыла окно в роддоме, там рабочие косили траву. Я потянула воздух, а привычного запаха нет. Поняла – вообще ничего не чувствую! Рассказала медсестре, а она подтвердила – такое бывает при коронавирусе...

- Ну и все, 2 июня прошло плановое кесарево. Вообще, так странно все, вокруг медики, как космонавты, в скафандрах. Спасибо, что мне сделали спинальную анестезию, я видела, как достали ребеночка, помыли, завернули в пеленочку. И все, это длилось меньше минуты. И Арину унесли. Сейчас я здесь, а она в детской больнице... Вы простите, что я плачу.

Пока тесты не покажут, что Светлана здорова, ее, как и других мам, оказавшихся в такой же ситуации, не выпишут. Ребенок тоже будет находиться отдельно (его отдали бы папе, но из-за работы и трехлетнего сына на руках о новорожденной дочке он позаботиться не сможет).

- Спасибо врачам, которые там за нашими детками ухаживают, - говорит Света. – Мы, конечно, достаем их все своими вопросами, просьбами, но они все относятся с пониманием. Я спрашиваю, какие у доченьки ручки, ножки, какая она? Мне рассказали, что у Аринки голубые глазки и волосики на голове уже есть. Черные! Вы знаете, у Дани были точно такие же, когда он родился. Я упросила, мне даже фоточку ее прислали. О чем мечтаю? Конечно, чтобы мы поскорее воссоединились. Мы так друг по другу соскучились. Я, папа наш, Даня. Мы, наверное, вцепимся в Аринку и просто ее не из рук не выпустим. А потом, когда вырастет, будем рассказывать: вот когда ты родила-а-а-ась ...