2020-06-10T09:30:13+03:00
Здоровье

«Клиника года-2020»: Клиника диагностики и лечения инфекционных заболеваний

Специализированная медицинская помощь взрослым и детям при диагностике, лечении и профилактике инфекционных заболеваний
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Фото: Мария ЛЕНЦ
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Инфекционные болезни - это область клинической медицины, которая изучает патогенез, клинику инфекционных болезней и разрабатывает методы их диагностики и лечения. Часто проблемы в этом направлении вызывают специфические возбудители, очень заразные. Эффективное лечение возможно после проведения тщательного осмотра пациента и прохождения необходимой комплексной диагностики. Часто требуется консультация и специалистов других профилей. В современных клиниках клиентам предлагается комплексное лечение инфекционных заболеваний. Специалисты используют передовые технологии, соответствующие требованиям современной медицины. В Красноярском крае подобные услуги оказывают не только государственные, но и частные лицензированные клиники.

В номинации «Клиника диагностики и лечения инфекционных заболеваний» предлагаем выбрать лучшую, по мнению читателей «Комсомолки», частную клинику, где проводят диагностику и лечение инфекционных заболеваний.

Голосование продлится до 15 ноября включительно.

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