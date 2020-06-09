Взяли мазок, что дальше? Красноярские эпидемиологи рассказали, каким способом выявляют коронавирус

На сегодняшний день в крае проведено уже 253 тысячи тестов на коронавирус. Их берут у всех категорий риска: у прилетающих из-за границы, у контактировавших с заболевшими. И даже у тех, кто близко находился с подозреваемыми на заражение – в членами семьи, друзьями, коллегами, соседями. Здесь действует главное медицинское правило: чем раньше выявляется проблема, тем больше шансов на успешное исцеление.

Но как, каким образом специалисты вычисляют наличие в организме коронавирусной инфекции? Специалисты краевого Роспотребнадзора рассказали: существует три вида исследований, у каждого из которых свои цели и назначения. Теперь подробно о каждом из них.

Молекулярная диагностика

Проводится в случае, если у пациента есть симптомы респираторного заболевания. Или если он имел контакты с возможным источником инфекции. Для этого берется мазок из носа и ротоглотки и методом полимеразной цепной реакции выявляется наличие или отсутствие генетического материала вируса (РНК коронавируса) в биологическом материале человека.

Говоря простым языком, специалисты создают благоприятную среду для инфекции в конкретно взятом биоматериале, и если она есть, она легко определяется. Если возбудителя нет, значит, человек на момент взятия анализа был здоров. Через 10 дней назначают повторный анализ (все это время человек находится на самоизоляции и ни с кем не контактирует).

Когда пациент выписывается из стационара, ему проводят такой анализ с промежутком не менее суток. Два отрицательных результата – значит, здоров.

Такой метод – высокоточный, однако случаются и погрешности. Например, если неправильно был взят биоматериал на анализ. Или малое количество вируса в мазке. Или поздняя стадия заболевания, когда вирус уже «спустился» в легкие из верхних дыхательных путей.

Анализ на антитела (IgM и IgG)

IgM и IgG – это иммунные клетки, которые вырабатываются в организме человека в результате его контакта с вирусом.

- IgM вырабатываются в самом начале заболевания и свидетельствуют об остром заболевании.

- IgG появляются, когда человек преодолел инфекцию, они остаются в организме достаточно долго после болезни. Принято считать, что их наличие говорит о перенесенном заболевании и о формирующемся иммунитете.

Этот текст позволяет оценить коллективный иммунитет российского населения к COVID-19. Пройти его может любой. Для исследования используется капиллярная или венозная кровь.

Анализ на вирусные антигены

Вирусные антигены – это белки, входящие в состав вируса, которые распознаются иммунной системой. Анализ на вирусные антигены – это еще один тест для диагностики коронавирусной инфекции, в том числе у тех, кто контактировал с ней. Для этого необходим мазок из носа. Тест простой и его можно провести непосредственно на приеме у врача.

Отсутствие вирусных антигенов означает и отсутствие инфекции в организме человека. Но результат актуален лишь на момент сдачи анализа и не гарантирует, что человек не мог заразиться уже после того, как прошел исследование.