Сжигать нельзя: экологи определили способ утилизации собранных в Норильске нефтепродуктов

Чрезвычайную ситуацию с разливом дизельного топлива в Норильске удалось локализовать, дальнейшего развития она уже не получит. И теперь основная задача – собрать нефтепродукты и ликвидировать последствия. Работа идет с соблюдением всех экологических норм.

Об этом глава МЧС России Евгений Зиничев доложил Президенту РФ Владимиру Путину на тематическом совещании, которое состоялось сегодня, 5 июня.

Из нескольких вариантов сбора и вывоза нефтепродуктов остановились на следующем: использовать полевые герметические горюче-смазочные хранилища. Они надежные, не раз испытанные, Министерство обороны использует такие в своих целях. Поскольку местность здесь труднодоступная, заболоченная, расставлять полевые ГСМ-хранилища будут вдоль русла реки Амбарной. Затем нужно будет дождаться холодов. И уже по зимнику все резервуары будут вывезены из тундры. Это будет самое оптимальное решение.

Что касается утилизации, то сжигать собранное дизтопливо на месте нельзя. Утилизация всех собранных нефтепродуктов, подчеркнула глава Росприроднадзора Светлана Радионова, пройдет наиболее экологически чистым методом:

- Сжигание мы не рассматриваем. Мы находимся в Арктической зоне и считаем, что наиболее оптимальным будет применение других методов: с использованием реагентов, биологической рекультивации, с понижением класса опасности нефтепродуктов, как собранных с водной поверхности, так и загрязненного грунта.

Сейчас в Норильске находятся президент "Норникеля" Владимир Потанин, глава Росприроднадзора Светлана Радионова, министр МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс

Организация и помощь

Губернатор Красноярского края Александр Усс также находится в Норильске. Его внимание направлено на организационные вопросы. Он отмечает, что многие крупные российские компании сейчас откликнулись и предложили свою помощь.

Непосредственно на месте работают Морская спасательная служба, агентство Росморречфлота, специальные подразделения «Газпромнефти» - все они имеют большой опыт и оборудование для такой работы. А также Сибирский спасательный центр МЧС России. Жизнеобеспечение в лагере налажено, все необходимое для работы и удобства людей завозится на вертолетах.

Резервуары, способные вместить 16 тысяч тонн нефтепродуктов. Фото: пресс-служба Заполярного филиала «Норникеля»

Только лучшие технологии

Президент компании «Норникель» Владимир Потанин обозначил:

- Мы нацелены на использование лучших доступных технологий и выбираем оптимальные, а не самые дешевые решения с экологической точки зрения. Профинансируем это полностью за счет компании. Мы вернем экологическую систему в нормальное состояние.

При этом нужно учитывать, что летний сезон в заполярье короткий. И «Норникель» принимает все меры для обеспечения следующего зимнего отопительного сезона также в штатном режиме. В настоящее время вся энергетическая система и теплоснабжение города с населением в 180 тысяч человек функционирует стабильно, как и все предприятия.

Только цифры на 5 июня 2020 года:

- Заготовлено емкостей на 16 тысяч тонн для сбора топлива, из них 4,5 тысячи уже доставлены на площадки вдоль русла реки Амбарной и монтируются.

- Подготовлены складские помещения на более чем 100 тысяч тонн для сбора грунта, на сегодняшний день собрано около 7 тысяч. Идет рекультивация участков на площади примерно 6,5 тысячи квадратных метров.

- Специалистами Северного филиала Морской спасательной службы с поверхности реки Амбарной собрано около 137 тонн дизельного топлива.

Полевой лагерь Морской спасательной службы. Фото: пресс-служба Заполярного филиала «Норникеля»

Выводы

Глава государства подчеркнул: то, что произошло в Норильске, – чрезвычайная ситуация федерального масштаба, когда под угрозой оказалось и здоровье людей, и хрупкая природа Арктической зоны. Подключились Генпрокуратура, Следственный комитет. Разобраться в причинах нужно тщательно и бескомпромиссно, а ущерб оценивать объективно.

Компания берет на себя затраты по ликвидации ЧС и затем всех компенсационных мероприятий по восстановлению окружающей среды. Но выводы из случившегося должны сделать собственники всех аналогичных объектов по всей территории страны. Нужно организовать проверки, привлечь специалистов МЧС, техников.

- Прошу Правительство совместно с парламентариями завершить работу по внесению в природоохранное законодательство принципиальных изменений, которые позволят предотвращать подобные ситуации в будущем, - завершил совещание Владимир Путин.