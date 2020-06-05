Гнал до лифта пинками: в Красноярске избили женщину-фельдшера скорой

Каждый день они рискуют жизнью, чтобы помочь другим, а что в ответ? Женщину-фельдшера скорой помощи избил пьяный дебошир в Красноярске. ЧП произошло в ночь на 5 июня, в Солнечном.

Фельдшер приехала на вызов к женщине с остеохондрозом. Осмотрела пациентку, назначила лечение. Вышла в коридор, чтобы спуститься к машине.

- Прямо перед ней стоял мужчина из той же квартиры, слегка навеселе, - рассказала «Комсомольской правде – Красноярск» пресс-секретарь скорой помощи Наталья Ковальчук. – Попросила пропустить ее, на что он ответил: «Не королева, так пройдешь».

Попыталась было протиснуться, и вдруг налетел, начал бить ногами. (Женщина отработала в скорой 15 лет. Делится, навидалась всякого. И за волосы хватали, и в квартире запирали. Так что это - третий случай в ее практике, и самый жесткий).

Нападение было слишком неожиданным, да и что смогла бы сделать женщина против озверевшего хулигана… Гнал ее пинками до самого лифта. Бил изо всех сил. Убегала уже по лестнице, лишь бы поскорее унести ноги.

После такой атаки фельдшеру пришлось уйти на больничный. У нее травмы, ушибы мягких тканей, повреждение кисти, поясницы - сегодня поехала на МРТ.

К тому же, конечно, большой стресс. Сейчас, в период пандемии, когда медики работают на износ, когда каждый день, как на передовой, такое... Полиция уже начала проверку ЧП. Ее результатом может стать возбуждение уголовного дела.

Напомним, это далеко не первый случай, когда врачи скорой помощи становились жертвами нападения. В марте приехавшего на вызов фельдшера встретили ударом кулака в челюсть.

В апреле на медсестру «неотложки» напал приятель пациента. И так ударил головой о стену, что женщина получила сотрясение мозга.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

КОГДА ЗАЩИТЯТ МЕДИКОВ?

Арина СУББОТИНА, адвокат, общественный деятель:

Давно назрела необходимость дополнительной законодательной защиты медиков. Полагаю, что наиболее адекватной мерой в данном случае будет принятие закона, который бы касался применения насилия в отношении медиков – по аналогии с применением насилия в отношении представителей власти.

У нас есть статья 318 УК РФ, где прописано, что применение насилия, неопасного для жизни и здоровья представителя власти, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. А применение насилия, опасного для жизни и здоровья – до 10 лет.

Я считаю, что аналогичную статью нужно ввести и в отношении нападения на медработника. Она также дифференцировалась бы по степени опасности вреда, причиненного его здоровью. И полагаю, что это будет наиболее адекватной мерой для защиты жизни и здоровья медработника. Поскольку в настоящее время существуют только отягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные статьей 63 УК РФ «Совершение преступления в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности». И вменение такого обстоятельства зависит целиком и полностью от инициативы следствия. Суд ее вменить не может. И, по сути, данное отягчающее наказание обстоятельство является декоративным. То есть никаких тяжких последствий, для лица, совершившего преступление в отношении медиков, она не несет.

Повторюсь: наиболее адекватной мерой будет внесение уголовной ответственности за применение насилия в отношении медиков отдельной статьей УК РФ.