Топор, ножовка и рубанок: как красноярские дачники строили «пряничные домики»

Дачный сезон в самом разгаре! В непростой 2020 год популярность садовых участков возросла многократно – это и способ провести время на свежем воздухе без лишних контактов с окружающими, и вырастить все свое, свежее, вкусное. Но сегодня мы решили отложить на время разговор о садовых работах. Что еще мы любим делать, приезжая на участок? Посмотреть, а как у соседей! С фотографом мы проехались по садовым обществам, расположенным в пригороде Красноярска, и полюбовались на домики, особенно те, которые строились еще в советское время. О наследии советского прошлого поговорили с опытным дачным экспертом Екатериной Матвеевой.

Второй этаж для дачи - мечта и необходимостьФото: Мария ЛЕНЦ

Электрички брали штурмом

- С трудом верится, что когда-то дачу могла позволить себе только советская руководящая, научная и культурная номенклатура. И только исключительно для отдыха: гамак, самовар, рыбалка, мелодия из патефона над лесом, накрытый на веранде стол – эти образы навеяны старыми фильмами.

В жизнь рядового советского человека дача вошла только при Хрущеве, который понимал, что накормить голодного горожанина может только сам горожанин, если ему выделить землю, хотя бы 6 соток. Правда, строить на участке домики и теплицы разрешили только при Брежневе. На конец 70-х – 80-е годы прошлого века и приходится массовая «миграция» городского населения по выходным.

Многие приносили их леса молодые сосенки и сажали на участке, и вот они какие вырослиФото: Мария ЛЕНЦ

В пятницу вечером или ранним утром в субботу на железнодорожных станциях уже толпились садоводы. Штурмом брали вагоны приходящей электрички, протискивали свои рюкзаки, стояли плечом к плечу даже и в тамбуре.

В начале 80-х типографии «Красноярский рабочий» дали участок леса на Пугачево, что считалось престижным, хоть и далеко от платформы. Нарезали всего по 4 сотки, желающих-то было много. И то всем не хватило. Всесильный и могучий профсоюз и квартиры, и землю справедливо распределял, в первую очередь передовикам производства.

Потом пилили осины, которые шли не только на дрова: строили из них времянки, шалаши. Сосны и березы оставляли, конечно, -деревья охраняемые. Больше того, на свои небольшие участки приносили из леса бережно выкопанные рябинки и пихточки, даже крошечные кедры. Сажали их также любовно, как и грушки, ранетки, вишенки, сирени, калины.

А этой даче не повезло - стоит заброшеннойФото: Мария ЛЕНЦ

Главный талант советского человека – достать

По дачному домику можно было судить, насколько владелец пробивной и состоятельный. Самыми богатыми считались домики из деревянного бруса и кирпича с бетонной опалубкой. Просто так эти стройматериалы в магазине, как теперь, не продавались. Если достал – значит, есть связи. Если дом двухэтажный – значит, есть большие связи. Русский человек на выдумку горазд, дачные домики строили кто из чего мог. Например, железнодорожники сооружали из списанных шпал (на этом месте эколог должен заплакать, ибо шпалы пропитывались криозотом). Работники кирпичных заводов выписывали себе выбракованный кирпич.

Домик маленький, зато крыша знатнаяФото: Мария ЛЕНЦ

Зачастую поступали так: приобретали в селе дом недорого, перевозили и ставили из него домик.

Полиграфисты придумали возводить стены из втулок от рулонов типографской бумаги. Представьте себе картонные трубки длиной около метра, они полые внутри, но плотные и крепкие. Их укладывали в остов, как бревнышки и обшивали дощечками. Домики получались небольшими и недорогими. Служили несколько лет, потом их меняли на капитальные. Еще такой вариант: покупали в дальней деревне дом, разбирали и перевозили к себе на участок, а там снова собирали.

Как вам такой домик - для большой семьиФото: Мария ЛЕНЦ

На все руки

Возвести домик на участке было делом первостепенной важности. Пока женщины сражались с травой и копали грядки, мужчины строили дома. Некоторые объединялись в бригады и помогали друг другу. Одному ведь долго и тяжело, а когда трое-четверо, то дело намного быстрее ладится. Глядишь – и за неделю уже сруб стоит. Правда, чтобы превратить его в дачу своей мечты, уходили годы. И тут уже работала человеческая фантазия и талант: кто на что горазд.

- Наш печатник Женя из офсетного цеха, - рассказывает Екатерина Владимировна, – вечером в пятницу после работы уезжал на дачу – и до понедельника. С ранней весны и до поздней осени пилил, строгал, вырезал, сверлил. И получился у него не дом – загляденье. Там были колонны, на окнах резные деревянные завитушки. Стены покрыл лаком. Мы мимо проходили и любовались. Сережа из печатного цеха тоже сказочный терем выстроил - с верандой, открытой террасой, резным балкончиком. Разве снились нашим мужикам такие чудесные электроинструменты, как сейчас? Они обходились простым топориком, ножовкой, молотком, рубанком. Даже электродрель зачастую одалживали у соседей. А материалы для обшивки дачи? Сейчас можно купить любые. В те годы и доски достать было сложно, использовали даже ящики из-под овощей и фруктов. Дощечками из них обшивали стены домов кубиками или елочкой, получалось красиво.

Если участки давали на склонах, приходилось изловчиться, чтобы построить домикФото: Мария ЛЕНЦ

Сейчас в магазинах круглогодично овощи и фрукты из разных стран. Мы зимой покупаем не только мандарины и бананы, но и свежие огурцы, капусту, помидоры. Однако по-прежнему любим все посадить и вырастить сами. Зимой читаем в газетах и журналах советы опытных садоводов и огородников, закупаемся семенами. С февраля у многих на окнах контейнеры с рассадой. Свято верим, что только сами, на своей земле можем вырастить настоящие, вкусные и полезные фрукты и овощи. Радуемся приезду на дачу очень занятых детей и внуков. К шашлыкам, приготовленным на мангале, добавляем своей витаминной зелени. Жизнь продолжается!

Своя вода - немаловажноФото: Мария ЛЕНЦ