Врачи просят жителей Красноярского края соблюдать правила самоизоляции

В Красноярском крае из числа новых зараженных за последние сутки (это 157 пациентов) 109 человек живут в краевом центре. За последние несколько дней это средняя суточная цифра для Красноярска. Единственный способ не пополнить ряды больных – соблюдение режима самоизоляции. Врачи в очередной раз обращаются к людям:

«Устали. Все устали. Одни - носить маски, сидеть дома. Другие - часами работать в «скафандрах» и других СИЗах. Не просто работать, а лечить и спасать. Надо ли говорить, кому сложнее. Берегите себя и тех, кто сегодня на передовой - врачей, медсестер, санитарочек».

Свою борьбу с COVID -19 Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии начал 20 мая. За это время трех пациентов удалось перевести с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание. Двух из них перевели из реанимации в отделение, их состояние стабилизировалось. Всего же через стационар инфекционного госпиталя Кардиоцентра прошло 147 человек, 11 пациентов выписаны домой по выздоровлению, 41 переведены в другие стационары на долечивание.

Усталый доктор Фото: Оксана Уфимцева

В «красной зоне» Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в настоящее время работают 67 сотрудников Кардиоцентра - врачи кардиохирурги, кардиологи, реаниматологи, медицинские сестры, санитарки, технический персонал. На сегодняшний день в стационаре Красноярска находится 94 пациента с подозрением на COVID-19 и с подтвержденным диагнозом. Только за вчерашний день, 8 июня, сюда по скорой помощи доставили 15 человек, семи из которых потребовалась госпитализация. В отделении реанимации - десять пациентов, пять из них на ИВЛ, один на ЭКМО (аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, другими словами «аппарат сердце-легкие»).

- К сожалению, поступление пациентов в инфекционный госпиталь Кардиоцентра не уменьшается, свободных мест практически нет, - прокомментировал ситуацию Валерий Сакович главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Красноярска Минздрава РФ. - Только за счет того, что нам удается стабилизировать тяжелых пациентов, тех, у кого средняя степень тяжести довести до состояния, которое уже можно назвать легким, мы освобождаем койки нашего госпиталя. Но они тут же заполняются новыми пациентами с тяжелым течением болезни. Как бы это банально ни звучало, я в который раз обращаюсь к жителям Красноярска – включите режим бережного отношения к себе. Применяйте защитные средства, не ходите в места массового скопления людей, не расслабляйтесь. Это сегодня самое важное.

Главный врач краевой клинической больницы Егор Корчагин записал видеообращение, в котором рассказал о текущей ситуации с коронавирусом.

Обращение главврача Краевой больницы Егора Корчагина.vk.com/shtabkrskstate

- Да, мы все устали, - признал Егор Корчагин. – Люди, сидящие на самоизоляции, бизнес, вставший на паузу и медики, вынужденные работать в экстремальных условиях, в постоянном риске заразиться. Каждый день мы с коллегами начинаем с разбора клинических случаев, которые находятся во всех больницах Красноярского края. К счастью, большая часть пациентов страдает коронавирусной инфекцией в легкой степени тяжести или бессимптомно. Однако, мы наблюдаем, как тяжело проходит заболевание и у молодых пациентов. Мы не можем видеть вирус невооруженным глазом и многие уже расслабились, пренебрегают простыми правилами профилактики этой инфекции. А когда мы пренебрегаем карантинными мероприятиями, мы увеличиваем наши потери.

По мнению Егора Корчагина, только соблюдение масочного режима поможет скорее снять ограничения и вернуться к прежней жизни.