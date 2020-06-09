2020-06-09T13:59:01+03:00
Здоровье

Врач о работе с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией: «Часто приходится подбадривать больных и успокаивать»

Педиатр Андрей Нечаев сейчас работает во взрослом пульмонологическом центре 20-ой больницы
Ирина КИРШЕВА
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На передовой борьбы с коронавирусом – работники медициныНа передовой борьбы с коронавирусом – работники медициныФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае 157 новых пациентов за последние сутки с подтвержденным диагнозом COVID-19, выписались из больниц – 241, один человек погиб.

Коронавирус не сдает свои позиции. На передовой – работники медицины. Молодой педиатр Андрей Нечаев признается, что сначала и сам относился к ситуации с коронавирусной инфекцией скептически. Прочитал в интернете, что дети и молодые люди в основном переносят COVID-19 легко. Поэтому и за себя не очень-то переживал. Только когда начал работать в госпитале, осознал - ситуация серьезная. Вирус легко передается, но не сразу дает о себе знать. Это не позволяет вовремя начать лечение. У многих пациентов с большим поражением легочной ткани не было даже повышения температуры.

Андрей Нечаев Фото: vk.com/shtabkrskstate

Андрей Нечаев Фото: vk.com/shtabkrskstate

Сейчас Андрей Нечаев вошел в бригаду молодых врачей, которые добровольно вызвались работать во взрослом пульмонологическом центре 20-ой больницы. По его словам, наибольшая доля больных в госпитале - это пожилые, часто одинокие люди. Лечение длительно, и это негативно влияет и на психологическое состояние пациентов. Им просто необходима поддержка врачей.

- Часто приходится подбадривать больных и успокаивать, - рассказал Андрей Романович. - На настрой пациентов влияет и то, что мы работаем в закрытых защитных костюмах. Да, наши голоса разные, но людям сложно распознать, с кем именно они разговаривают. Встречи с родственниками запрещены. Передачи получать можно, но личного общения они не заменят. Так что нашим пациентам не позавидуешь. Но и сотрудники работают в таких же условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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