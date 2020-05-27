Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 27 мая 2020 года: за сутки заболели 142, один погиб

По данным оперативного штаба на 14 часов 27 мая 2020 года, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Красноярске и крае возросло до 3700. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 142 человек, из них 73 - в Красноярске. То есть темп прироста составил 4%.

География распространения заболевания – 49 городов и районов региона. За весь период пандемии врачи вылечили 791 пациента (+ 36 за последние сутки). Погибли 29 (+1 за сутки).

Вот - разбивка по районам.

- На аппаратах искусственной вентиляции легких остаются 22 человека, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Ситуация пока не стабилизировалась.Фото: Мария ЛЕНЦ

Под медицинским наблюдением на дому 711 человек, за сутки взят 21. Снято с контроля 18 735, за последние сутки 96. Всего тестов на коронавирус проведено 173 130, за прошедший день 5 528.

Круглосуточная горячая линия - 8 800 100 56 53.